Οργή Μητσοτάκη και μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Τη «μηδενική ανοχή» σε κάθε μορφή «νέας τρομοκρατίας» και την πολιτική τοξικότητα που καλλιεργεί το διχασμό, το μίσος και την τυφλή βία, ως κεντρική γραμμή της κυβέρνησης ανέδειξε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την τραγική κατάληξη του θανάτου της Βάγιας Νέστορα - μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα - μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους και τα γκαζάκια στις οικίες δύο ακόμη στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Με τρεις διαδοχικές παρεμβάσεις του χθες - η μία εκ των οποίων μετά την επίσκεψή του στους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στο πλευρό των οποίων βρέθηκε εσπευσμένα - ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκδήλωσε δημοσίως την οργή του, εκπέμποντας με ένταση ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες, ένα εξίσου σαφές με αποδέκτη την ελληνική κοινωνία και χαράσσοντας ταυτόχρονα μία σαφή κόκκινη γραμμή έναντι των κομμάτων που επενδύουν στην τοξικότητα.

Το αυστηρό προειδοποιητικό μήνυμα αποφασιστικότητας προς τους δράστες των «άθλιων» αυτών «δολοφονικών» επιθέσεων ήταν ότι η Ελληνική Αστυνομία θα τους εντοπίσει άμεσα και θα τους αναγκάσει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη ώστε να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Κοινώς ότι δεν θα βρουν τόπο να κρυφτούν και ότι η Αντιτρομοκρατική είναι στο κατόπι τους.

Το μήνυμα προς την κοινωνία ήταν αυτό της αποφασιστικότητας του ίδιου και της κυβέρνησης να μην επιτρέψουν στη Δημοκρατία να τρομοκρατηθεί και οι ίδιοι να μην υποκύψουν σε κανενός είδους βία, παρακάμπτοντας από το δρόμο της προόδου.

Ενώ η κόκκινη γραμμή ήταν το ηχηρό «όχι» στην πολιτική αντιπαράθεση που θυσιάζει τα πάντα στο βωμό των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων χωρίς συναίσθηση των απρόβλεπτων τραγικών συνεπειών.

Στην ουσία ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να υψώσει ανάχωμα σε κάθε πολιτική δύναμη που επιλέγει την άνευ όρων και ηθικής σύγκρουση, η οποία τροφοδοτεί ακούσια ή εκούσια το μίσος και την τυφλή βία, θέτοντας έτσι άπαντες προ των ευθυνών τους στο μακρύ δρόμο μέχρι τις εκλογές όπου είθισται η αντιπαράθεση να κλιμακώνεται καθημερινά.

Η «εμφυλιοπολεμική επανεμφάνιση» Τσίπρα

Κι αν ο ίδιος απέφυγε να κατονομάσει τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς που θεωρεί υπεύθυνους για τις χθεσινές δολοφονικές επιθέσεις εναντίον τριών στελεχών της ΝΔ, ο Γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης έδειξε τουλάχιστον τον έναν, αναφερόμενος μέσω της συχνότητας του Action24 ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα και κατηγορώντας τον για «εμφυλιοπολεμική επανεμφάνιση» και αναβίωση «διχαστικών συμβολισμών» μέσω ρητορικής που παραπέμπει στις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και δημιουργεί ένα επικίνδυνο υπόβαθρο ανοχής απέναντι στη βία.

«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!», διαμήνυσε μετά την τραγική είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Και απηύθυνε προσκλητήριο ενότητας πολιτείας και κοινωνίας για να εξοριστεί η τρομοκρατία στο περιθώριο. «Το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι δεν θα επιτρέψει την επιστροφή της χώρας στις «διαιρέσεις» του παρελθόντος.

Το στίγμα της «μηδενικής ανοχής» είχε δοθεί από τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών της κυβέρνησης. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, (ΣΚΑΪ 100,3) να μιλά για «δολοφονικές επιθέσεις» υποστηρίζοντας πως πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς, υπάρχουν και όσοι συνειδητά ή ασυνείδητα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος που ευνοεί την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (ΣΚΑΪ) να χαρακτηρίζει τους δράστες «ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές» εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Αντιτρομοκρατική θα φτάσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού που ακολούθησαν από την εκδήλωση της ΝΔ στο Μέγαρο Μποσοδάκη, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τη γραπτή του δήλωση μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη ΜΕΘ, σχηματοποίησαν την κυβερνητική δέσμευση για αποφασιστική σύγκρουση με τον «δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας» που δεν έχει «καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία».

Συγκέντρωση της ΟΝΝΕΔ

Το θέμα θα τεθεί επί τάπητος και στη σημερινή πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό των αδίστακτων δραστών, αλλά και να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις.

Ενώ η ΟΝΝΕΔ έχει προγραμματίσει για τις 7 το βράδυ συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται άλλα 4 θύματα των εμπρηστικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τόσο τραγικά τη μητέρα της.

«Δεν σας φοβόμαστε. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία και τη βία. Ενωμένοι απέναντι στον εκφοβισμό. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησαν στα social media στελέχη της ΝΔ και θα κυριαρχήσει στη σημερινή συγκέντρωση στη σκιά του άδικου θανάτου μίας αθώας γυναίκας.