Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε ξεκινήσει την καριέρα της στον ελληνικό κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του '60 με αρχές του '70 με σπουδαίους ρόλους δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές που έγραψαν ιστορία στη μικρή οθόνη.

Ποια ήταν η Τζένη Ζαχαροπούλου

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια πήγε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για τρία χρόνια σε όλον τον κόσμο με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Χάρη στη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο θέατρο, έγινε πιο γνωστή στο ευρύ κοινό, ενώ με την Αλίκη έπαιξαν μαζί και σε τρεις ταινίες (Ένα Αστείο Κορίτσι, Η Κόρη του Ήλιου, Σ'αγαπώ). Στη συνέχεια συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Εκτός από μόνιμη παρουσία στο θέατρο, τη δεκαετία του '80 η Τζένη Ζαχαροπούλου έπαιξε σε ορισμένες βιντεοταινίες και παράλληλα ήδη από τα '70s σε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ που σημείωσαν τεράστια επιτυχία, όπως μεταξύ άλλων, «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας».

Στα '90s έπαιξε στις σειρές «Οι Φρουροί της Αχαϊας», «Οι Τελευταίοι Εγγονοί» στο Mega, ενώ η τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στη σειρά του ΑΝΤ1, «Θα Βρεις τον Δάσκαλό σου».

Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στην πολύχρονη καριέρα της είχε ήδη αφήσει το στίγμα της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.