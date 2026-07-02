«Πάμε γι’ άλλα...»: Ο υπαινιγμός του Γιώργου Λιάγκα και τι κρύβει για το τηλεοπτικό του μέλλον

Μια αναφορά του Γιώργου Λιάγκα στην έναρξη του «Πρωινού» της Τετάρτης 1η Ιουλίου προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με νέο κύκλο φημολογίας γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά. Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα…».

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Πολλοί ερμήνευσαν αυτή την αποστροφή στο λόγο του παρουσιαστή ως προαναγγελία αποχώρησης από το κανάλι του Αμαρουσίου, άλλοι πως σκέφτεται να αλλάξει το όνομα της πρωινής του εκπομπής από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Προφανώς ο Γιώργος Λιάγκας που μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 δεν θέλει να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής όσον αφορά στην εκπομπή του για την επόμενη σεζόν και η αναφορά του αυτή ενδεχομένως να ήταν προειδοποίηση προς το κανάλι.

Στην επιμέλεια του «Πρωινού» για τη νέα σεζόν θα παραμείνει η Χρύσα Ζορκάδη ενώ όσον αφορά στο πάνελ της εκπομπής θεωρούνται πλέον σχεδόν σίγουροι Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη ενώ επικρατέστερη για τη συμπλήρωση της ομάδας είναι η Μαίρη Αργυριάδου.

Την ίδια στιγμή και όσον αφορά στη συντακτική ομάδα της εκπομπής έχουν αρχίσει και γίνονται κρούσεις σε δημοσιογράφους πίσω από τις κάμερες που απελευθερώθηκαν από το «Buongiorno».