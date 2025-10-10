Πάνος Καμμένος: Σκέφτεται νέο κόμμα με αρχηγό τη σύζυγό του – «Θα συζητούσα με Τσίπρα»

Την πρώτη του συνέντευξη μετά από πολυετή αποχή από την ενεργό πολιτική παραχώρησε ο Πάνος Καμμένος, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τα επόμενα σχέδιά του.

Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μιλώντας στην εκπομπή «Αυτοψία» του Alpha, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή — αυτή τη φορά μέσω της συζύγου του, Έλενας Τζούλη.

Απαντώντας στο ερώτημα για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα με «πρόσωπο» τη σύζυγό του, ο Πάνος Καμμένος δήλωσε:

«Το σκέφτομαι και το σκέφτεται κι εκείνη. Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ, θεωρώ ότι έχει τα φόντα».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα που φέρεται να σχεδιάζει ο πρώην πρωθυπουργός. Όπως είπε, αν ο κ. Τσίπρας επικοινωνούσε μαζί του, «θα συζητούσα μαζί του».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην υπόθεση που τον επανέφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα, σχετικά με τη φερόμενη «μεσολάβησή» του σε εκκλησιαστική εκλογή. Όπως ανέφερε σκωπτικά:

«Όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στην Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου».