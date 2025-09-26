Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια δεν έχει ενημέρωση για την εκταφή» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια, βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, όπου συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι, απεργό πείνας που έχει ως αίτημα την εκταφή του γιου του.
«Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις» δήλωσε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι η πληροφορία για τη διαταγή εκταφής «δεν έχει περιέλθει με τρόπο επίσημο» στον Πάνο και τη Μιρέλα Ρούτσι, τους γονείς του Ντένις.
«Σας δίνω την είδηση ότι στις τέσσερις παρά, δηλαδή είκοσι λεπτά σχεδόν αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση της παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών, η γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, κυρία Λιούπα, δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. [...] Κανένας δεν μπορεί να παίζει όταν υπάρχει απεργία πείνας στη 12η μέρα και άλλη απεργία στην 11η μέρα. Ο Πάνος Ρούτσι αγωνιά και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του» σημείωσε καταλήγοντας.
