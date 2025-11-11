Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ έχει και θα συνεχίσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετείχε σήμερα στο 41ο εκλογικό-τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, υπογράμμισε ότι η εταιρεία γιόρτασε πολύ πρόσφατα έναν αιώνα ζωής και επιτυχημένης πορείας, χάρη στο έμψυχο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ.

«Είδαμε πρόσφατα, στην παρουσίαση του εορτασμού των 100 χρόνων, την ιστορική πορεία της εταιρείας. Είδαμε το μεγάλο έργο στο φράγμα του Μαραθώνα επί Ελευθερίου Βενιζέλου, την Υλίκη το 1956, τον Μόρνο το 1979, τις μελέτες για τον Εύηνο που ξεκίνησαν το 1990 και τώρα τη συζήτηση για τον Εύρυτο.

Άλλαξαν τα πρόσωπα. Άλλαξαν και οι καταστάσεις. Ένα πράγμα έμεινε σταθερό: ο ακούραστος πυλώνας για όλα αυτά τα έργα, που είναι ένας. Είστε εσείς. Είστε οι εργαζόμενοι.

Στην καθημερινότητά σας έχετε ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης για αυτό που κάνετε για όλους εμάς και γι' αυτό σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει», είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, υπογραμμίζοντας ότι «ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο - και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και επειδή δεν πέρασαν πολλά χρόνια και θυμόμαστε όλοι την ιστορία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επανέφερε στο Δημόσιο την ΕΥΔΑΠ, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά που δεν δεχτήκαμε να μπει στο Υπερταμείο. Και στο Δημόσιο θα παραμείνει».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας.

Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές, περιλαμβάνεται στις χώρες που προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με το νερό στο μέλλον.

Η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως. Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει τους ρυθμούς μείωσης αποθεμάτων νερού.

Μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, στο 1,1 δισ. κυβικά μέτρα. Δεν μειώνονταν. Από το 2022, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος».

Επιπλέον, στάθηκε στη μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, στην αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15%, καθώς και στην αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%. «Όλα αυτά τα στοιχεία, συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο "υδατικό στρες" στη Νότια Ευρώπη».

«Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, η κυβέρνηση εκπόνησε το σχέδιο επέκτασης και ενίσχυσης της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ, που τροφοδοτεί με νερό σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας, και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε άλλες τρεις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, καθώς και στο σύνολο της Αττικής» επισήμανε.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε παράλληλα ότι «στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ σημαντικές νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων σε βάθος τριετίας. Μία μάχη δεν δίνεται με τους εργαζόμενους να μην αισθάνονται ότι έχουν την πλήρη υποστήριξη όλων μας - και την έχουν. Και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ».

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην ΕΥΔΑΠ και στους εργαζόμενους της. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε πολλές προκλήσεις και θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί», κατέληξε ο υπουργός.