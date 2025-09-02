Παπαστεργίου: «Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες» - Πότε λήγουν

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλάει για την πορεία υλοποίησης του Προσωπικού Αριθμού, για την αλλαγή δεδομένων όσων ταξιδεύουν και το «My Street».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι από καλοκαίρι του 2026 θα απαγορευτούν οι παλιές «πράσινες» ταυτότητες εντός Ε.Ε. , αφού καθίστανται μη ασφαλείς. Οι πολίτες μέχρι να τις αντικαταστήσουν με τις νέες ταυτότητες, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.

Όπως ανέφερε, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση προσωπικού αριθμού, θα τους αποδίδεται αυτόματα από τις 6 Νοεμβρίου, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Διαβάστε ακόμα: Οι εύλογες απορίες για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το βασικό σύνθημα του Τσίπρα και η ομιλία Μητσοτάκη

«My Street» - Η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους

Ο υπουργός μίλησε και για την νέα εφαρμογή «My Street » για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί το φωτεινό παράδειγμα, με την μεγαλύτερη χρήση, ενώ ακολουθούν άλλοι 70 δήμοι μέχρι στιγμής.

Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης, στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών

Τέλος, ανήγγειλε την δημιουργία πλατφόρμας για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές, με την πρόφαση της «ιδιωτικής εκδήλωσης».