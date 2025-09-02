Οι εύλογες απορίες για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το βασικό σύνθημα του Τσίπρα και η ομιλία Μητσοτάκη

Δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι χθες στο briefing των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης για την προοπτική επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο κόμμα. Ο εκπρόσωπος απάντησε με κομψότητα, λέγοντας ότι δεν έχει ποινικές εκκρεμότητες, αλλά ότι η συζήτηση για τη ΝΔ είναι κάτι άλλο, για το οποίο δεν έχει και πολλά να πει σε αυτή τη φάση, μη επιβεβαιώνοντας, αλλά και μη διαψεύδοντας διαρρήδην. Σας το έχω γράψει κι άλλη μέρα: αν ο Μητσοτάκης δεν το σκεφτόταν, θα άφηνε τη συζήτηση να συντηρείται;

Η άνοδος στη ΔΕΘ

Για να έχετε μια συνολική εικόνα, πάντως, ο κ. Δημητριάδης που έχει πράγματι επανενεργοποιηθεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και συναντά βουλευτές και στελέχη, δημοσιοποιώντας μάλιστα τα ραντεβού του, αναμένεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Και να δει ανθρώπους που γνώρισε και γνωρίζει χρόνια, καθώς παραμένει ΝΔ παρά τις περιπέτειες. Σημειωτέον, εδώ είναι άλλοι κι άλλοι ΝΔ, δεν θα είναι ο Δημητριάδης που είναι γέννημα θρέμμα; Και βεβαίως θα είναι παρών στο Βελλίδειο, οπότε φανταστείτε ότι θα συζητηθεί η παρουσία του και λογικά θα ερωτηθεί ο κ. Μητσοτάκης την Κυριακή στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μητσοτάκης και η ομιλία

Για να ξέρετε, πάντως, και να μην σας κοροϊδεύουν για συσκέψεις που γίνονται και μέτρα που κλειδώνουν, τα μέτρα έχουν κλειδώσει και σε αυτή τη φάση γίνεται η προεργασία στο οικονομικό και στο επικοινωνιακό επιτελείο για το λανσάρισμά τους. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης μάλιστα έχει ξεκινήσει να δουλεύει την ομιλία του, την οποία παγίως επιμελείται ο ίδιος την εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ και δεν βάζει απλά πινελιές, αλλά ένα βασικό πλαίσιο.

Μπαταξήδες με προτάσεις

Διαβάζω με προσήλωση τις θέσεις που εκφράζει ο Σωκράτης Φάμελλος για τους μισθούς, τις συντάξεις, το κόστος ζωής κ.ο.κ, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται την άλλη εβδομάδα να ανέβει στη ΔΕΘ και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι από το Κόκκινο έβγαλαν ανακοίνωση, όντας 3,5 μήνες μέσα, καθώς το κόμμα, το οποίο έχει τα ΜΜΕ του, δεν τους έχει πληρώσει. Με απλά λόγια, πόσο φερέγγυο είναι ένα κόμμα στη δημόσια κριτική και στον προγραμματικό του λόγο όταν δεν μπορεί να βάλει σε τάξη τα του οίκου του, έστω και με δύσκολες αποφάσεις;

Ο Τσίπρας και η Ελλάδα του ενός πέμπτου

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τη δική του παρέμβαση στα τέλη της εβδομάδας όπου αναμένεται να τοποθετηθεί στο συνέδριο του Εconomist για θέματα οικονομίας. Κι όσο οι υπόλοιποι κάνουν δηλώσεις για την πιθανότητα επιστροφής του, ο ίδιος ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από προηγούμενες παρεμβάσεις του. Σε μια από αυτές «έπιασα» το σύνθημα με το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα. Ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί στην Ελλάδα του «ενός πέμπτου», αυτών δηλαδή που έχουν επωφεληθεί από την ανάπτυξη της τελευταίας εξαετίας και δεν πιέζονται από τις αυξήσεις στις τιμές στο ρεύμα ή τον πληθωρισμό συνολικά. Κι έτσι ο ίδιος αναμένεται να απευθυνθεί σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας που ζορίζεται.

Απαγόρευση καπνικών προϊόντων σε νέους κάτω των 18

Μια ενδιαφέρουσα καμπάνια της εταιρείας Παπαστράτος υπό την αιγίδα των υπουργείων ψηφιακής πολιτικής και υγείας ανακοινώθηκε χθες με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης, εκπαίδευσης και ψηφιακής καινοτομίας. Πλέον θα γίνεται ψηφιακός έλεγχος για να πιστοποιηθεί η ηλικία αυτού που αγοράζει καπνικό προϊόν και θα απαγορευτεί η αγορά του εφόσον το πρόσωπο είναι ανήλικο. Βρήκα ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία καθώς μαθαίνω πως τόσο το κάπνισμα όσο και το άτμισμα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των νέων ηλικιών. Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε για το εάν σκέφτονται να ανεβάσουν το όριο στα 21 χρόνια για να απαντήσει «δεν είμαι αρνητικός, αλλά ας πετύχουμε πρώτα το πρώτο όριο και βλέπουμε».