Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, θα μπούμε στη Βουλή» - Αιχμές για ΕΛΑΣ και Τσίπρα

Ηχηρό μήνυμα ενότητας έστειλε ο Νίκος Παππάς, τώρα που η Ρένα Δούρου είναι με πάσαν επισημότητα η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σημερινή ψηφοφορία όπου αναδείχθηκε, ουσιαστικά δίχως αντίπαλο.

Στην διαδικασία πήραν μέρος οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης καθώς και η ίδια η κα Δούρου.

Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, παρότι ακόμη παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, τον οποίο είχε διαγράψει. Σημειώνεται ότι χθες αποσύρθηκε από την διεκδίκηση και ο βουλευτής Χανίων.

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις και τις μεθοδεύσεις ώστε να κλείσει αυτό το κόμμα τον κύκλο του», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναγνώρισε ότι «Καλούμαστε να αναστρέψουμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση» και επικαλέστηκε την ρήση του Ηλία Ηλίου ότι «Εμείς είμαστε η παράταξη των άπειρων θυσιών» ενώ πρόσθεσε: «Με τις θυσίες και τους αγώνες μας, για μία ακόμη φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες».

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για την έκθεση της Κομισιόν: «Η Ελλάδα καταγράφει θετική πορεία σε όλα της τα κεφάλαια»

Έστειλε επίσης το μήνυμα: «Να το βάλουν στο μυαλό τους όλοι, θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές, θα μπούμε στην Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στις διεργασίες στην Αριστερά την επόμενη ημέρα.

Και θα ξαναβρεθούμε με συντρόφισσες και συντρόφους που χώρισαν οι πορείες μας και θα ξανασυνταντηθούμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα δεν περιορίζονται στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά αφορούν τον τρόπο μέ τον οποίο η οργανωμένη Αριστερά θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής».

Δούρου: «Αγαπάμε την ευθύνη - Ξεκινάμε την αναδιάταξη»

Την πρώτη της δήλωση μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε η Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: "Ν' αγαπάς την ευθύνη". Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ' ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Παππάς: «Ο Τσίπρας δεν είχε πρόθεση για συνεργασία»

Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία. Επικαλέστηκε το πρόγραμμα των 10 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει δημόσια τράπεζα, ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο αφήνοντας αιχμές γιατί δεν τα ακούει από άλλες πλευρές.

Για τα του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.

Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων».

Για τους βουλευτές είπε: «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν».

Είπε ακόμη ότι «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών.

Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας».