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Παραίτηση Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ: Παρέδωσε και την έδρα για να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.

Επίσημη παραίτηση του Γ. Καραμέρου από τη Βουλή. Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην ΕΛ.Α.Σ.

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Ο Γιώργος Καραμέρος. | INTIME
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Οριστικοποιήθηκε η αποχώρηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο πολιτικός υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, καταθέτοντας τη σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο τέως –πλέον– βουλευτής της περιφέρειας Α’ Ανατολικής Αττικής, είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ήδη από το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε φροντίσει να ενημερώσει τον (έως χθες) πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, προαναγγέλλοντας την απόφασή του να συνταχθεί με τον νέο πολιτικό φορέα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Η παραίτηση Καραμέρου ανοίγει τον δρόμο για την πλήρωση της κενής έδρας. Πρώτος επιλαχών στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια είναι ο Χρήστος Σπίρτζης. Στην περίπτωση που ο πρώην υπουργός αρνηθεί να αναλάβει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, η έδρα θα περάσει στην επόμενη επιλαχούσα, Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ωστόσο σήμερα κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

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