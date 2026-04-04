«Παραίτηση Μητσοτάκη ζητούν κάποιοι στο κόμμα»: Δημοσίευμα «βόμβα» για τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία

Η τελευταία δικογραφία κόλαφος που έφτασε από το γραφείο της Λάουρα Κοβέσι, και «φωτογραφίζει» πασίγνωστους υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιφέροντας σωρεία παραιτήσεων, φέρεται να έχει πλήξει και το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», που παρουσίασε το MEGA, κάνει μάλιστα λόγο για στοχοποίηση του ίδιου του πρωθυπουργού. από συνεργάτες του, με την αιτίαση της παραίτησης να πλανάται τώρα ορατή στον αέρα.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως «Ακόμα και στενοί συνεργάτες του Μητσοτάκη εισηγούνται εκλογές, ενώ κάποιοι ζητούν διέξοδο με παραίτησή του», προσθέτοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα διαμορφωθούν την περίοδο του Πάσχα.