Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου του ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως είχε ανακοινώσει την παραίτησή του, μία εβδομάδα πριν.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε αναλυτικά τα εξής: «Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση» επεσήμανε σε σχετική του ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε, το 2023 ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για διεύρηνση και «δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω».

«Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης» επεσήμανε ο ίδιος και κατέληξε.

«Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες. Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!».