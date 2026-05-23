«Παραιτούμαι από το κουτσομπολιό»: Η αινιγματική ανάρτηση του γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Μια αινιγματική -κατά πολλούς- ανάρτηση έκανε το βράδυ της Παρασκευής (22/5) ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, ο οποίος μέσω αυτής έκανε γνωστή την παραίτησή του από το κόμμα αλλά παράλληλα άφησε πολλά υπονοούμενα.

«Παραιτούμαι από το κουτσομπολιό, την ίντριγκα και τα στρατόπεδα», έγραψε ο Πάνος Λαμπρινίδης.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως δεν παραιτείται από την Αριστερά, γιατί… «οι πιο όμορφες θάλασσες, είναι αυτές που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει». Η φράση ανήκει στον Τούρκο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ (Nazım Hikmet) από το περίφημο ποίημά του «Η πιο όμορφη θάλασσα».

Η ανάρτηση Λαμπρινίδη

Παραιτούμαι (όχι από Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Παραιτούμαι από όσα δηλητηριάζουν την συλλογικότητα και μας απομακρύνουν απ’τον κοινό μας στόχο, που είναι η νίκη του δίκαιου και του κοινού καλού απέναντι στην αδίστακτη συμμορία που μας κυβερνά.

Παραιτούμαι από τις σιωπές που βαφτίζονται «ωριμότητα».

Παραιτούμαι από τις φιλοδοξίες που «ντύνονται» συλλογικότητα.

Παραιτούμαι από την «πολιτική» που μετρά πρόσωπα και όχι ανθρώπους.

Παραιτούμαι από το κουτσομπολιό, την ίντριγκα και τα στρατόπεδα.

Αλλά όχι από την Αριστερά.

Όχι από τη μάχη να ακουστεί η φωνή της γενιάς μου!

Όχι από την ελπίδα να γίνουν όλα αλλιώς!

Όχι από το μαζί.

Γιατί…

«οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει»