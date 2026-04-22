Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα, για να σας πειράξω το είπα»

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επανέλαβε κάποια δηκτικά αστεία του για την Ελλάδα, στη συζήτησή του με τον Αλέξη Παπαχελά στο στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τα διμερή ζητήματα Ελλάδας - Αλβανίας, θεώρησε πως τέτοια δεν υφίστανται, ενώ για δηλώσεις του πως οι Έλληνες «δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα», σχολίασε πως ήταν απλά «πειρακτικές».

Έντι Ράμα: «Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τους εαυτούς μας»

Συγκεκριμένα είχε το παρακάτω διάλογο με τον δημοσιογράφο:

Αλέξης Παπαχελάς : Ας περάσουμε τώρα στα διμερή ζητήματα

: Ας περάσουμε τώρα στα διμερή ζητήματα Έντι Ράμα : Έχουμε διμερή ζητήματα;

: Έχουμε διμερή ζητήματα; Αλέξης Παπαχελάς : Κάποια

: Κάποια Έντι Ράμα: Δεν νομίζω ότι έχουμε διμερή ζητήματα. Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα. Ήταν ένας τρόπος να τον "πειράξω" λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά...

Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, ότι σε εκείνη τη συνέντευξη τού φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».

Α. Παπαχελάς: Ίσως ήταν μια κακιά στιγμή.

Ε. Ράμα: Όχι δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος.