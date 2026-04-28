ΠΑΣΟΚ: «Βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο επιτελικός αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία»

Σχόλιο αναφορικά με την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατά του επιτελικού κράτους, κάνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Σε επιστολή τους η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα "Τα Νέα" οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ασκούν δριμεία κριτική στο επιτελικό κράτος αναφέροντας πως "γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία" και πως ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος στην πορεία προκάλεσε "υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες"» αναφέρει το κόμμα, σε ανακοίνωσή του.

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της Δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» συμπληρώνει.

Κρίνει, πως «ο "επιτελικός" αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία» και επισημαίνει πως «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση».