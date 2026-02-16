Διαγράφηκε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τέθηκε εκτος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Λέσβου, κ. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση αυτή ήρθε μετά από τις δηλώσεις του βουλευτή για τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη αναφέρει ότι «οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».