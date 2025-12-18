ΠΑΣΟΚ για τις αποκαλύψεις στη δίκη του Predator: «Η σιωπή φωνάζει ενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι η ακροαματική διαδικασία στη δίκη του Predator ξεσκεπάζει συγκάλυψη και χειραγώγηση από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σιωπή της κυβέρνησης, που μπροστά «σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις εδώ και εβδομάδες» στη δίκη του predator, είναι «αποκαλυπτική της ενοχής της», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση του τονίζει ότι «η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για το predator αποδεικνύεται κόλαφος για τη συγκάλυψη του σκανδάλου εκ μέρους της κυβέρνησης».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «προ ημερών, ο αχυράνθρωπος της εταιρείας Krikel που εμπλέκεται με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, κατέθεσε οτι είχε χειραγωγηθεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2023, όταν και έλαβε νωρίτερα τις ερωτήσεις των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να προετοιμάσει τις απαντήσεις του».

Προσθέτει ότι «δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και predator».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο Τάσος Τέλλογλου κατέθεσε ότι αντίγραφα από τις υποκλοπές πήγαιναν από την ΕΥΠ στα γραφεία της Krikel, με ‘κάποιους αστυνόμους να κάνουν τους ταχυδρόμους'.

Χαρακτήρισε το predator ως σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής. Και πως επιπλέον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών το πρωί της επόμενης μέρας ενημερώνει την πολιτική ηγεσία για τα ‘ευρήματά τους', ισχυρισμός που καταρρίπτει το κυβερνητικό επιχείρημα του ανίδεου Πρωθυπουργού».

«Η σιωπή της κυβέρνησης σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις εδώ και εβδομάδες είναι αποκαλυπτική της ενοχής της», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.