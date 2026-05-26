ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: «Κάποτε αγκαλιά με τον λαϊκισμό, τώρα με τη διαπλοκή»

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως ''νέο''», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Τσίπρας «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια». «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;», σχολιάζει. Στο ίδιο πνεύμα ρωτά: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Σχετικά με την αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «ας γνωρίζει οτι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη». Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζει: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε ‘μαύρα ταμεία'; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ παραθέτει -όπως αναφέρει- «κάτι καίριο», και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024»: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».