ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Εκλογές τώρα, η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε»

«Εκλογές το συντομότερο» ζητά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε» αναφέρει το κόμμα της αντιπολίτευσης.
Το ΠΑΣΟΚ κρίνει πως ο πρωθυπουργός είναι «εκτός τόπου και χρόνου», «πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος "Σπίτι μου 2" και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο. Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;»
«Όσο, δε για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026» συμπληρώνει.
Επισημαίνει, δε, πως «το να μιλάει ο πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους».
»Και επ’ ευκαιρία: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις; Θα την μπλοκάρετε με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ; Οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν; Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;»
Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύει οτι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας; Τι απέγινε η άποψη σας περί φυσικού δικαστή;».
