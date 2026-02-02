ΠΑΣΟΚ προς Μαρινάκη: «Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας»

Σκληρή απάντηση έδωσε το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να καταδικάσει ευθέως την «απρεπή», όπως τη χαρακτηρίζει, δήλωση περί χαμηλόμισθων εκπαιδευτικών και το περίφημο «το τζάμπα πέθανε».

«Όταν ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει μια τέτοια τοποθέτηση, τότε οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, το κόμμα στρέφει τα βέλη του προσωπικά προς τον Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι έχει «πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων». Υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, τη δήλωσή του ότι «δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα», πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πόρισμα των αρμόδιων αρχών — πόρισμα που τελικά κατέδειξε σειρά παρατυπιών.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται επίσης στο περιστατικό με την ομιλία του βουλευτή Λαζαρίδη, η οποία —όπως τονίζει— «υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο», αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να παρέμβει για να αποκαταστήσει την πραγματικότητα.

«Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας», καταλήγει η ανακοίνωση, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους της αντιπαράθεσης.