Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ»

Σε μια σαφή τοποθέτηση αναφορικά με την εμπλοκή της χώρας στις φλεγόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προχώρησε η Αθήνα.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε για το ζήτημα:

«Εδώ μπλέκονται ζητήματα. Καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν σήμερα πλοία μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης αυτής; Είναι η φύλαξη, η προστασία των πλοίων. Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας. Αυτό το οποίο έχω να πω μετά από σχετική επικοινωνία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει ένα κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας.

Είναι κρίσιμο, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος γιατί. Καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η θέση της χώρας μας και επιστροφή στη διπλωματία. Και σε καμία περίπτωση, το τονίζω ξανά, δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο. »