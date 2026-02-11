Παύλος Μαρινάκης: «Κόλαφος» από τους Δημοσιογράφους Xωρίς Σύνορα για την απειλή σε δημοσιογράφο

Την αντίδραση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα προκάλεσε το περιστατικό με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Παύλο Μαρινάκη, μετά τις απειλές που εξαπέλυσε κατά δημοσιογράφου, που τον ρωτούσε στην ενημέρωση συντακτών για τις θέσεις του στο ναυάγιο της Χίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε ερώτηση από τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο που εμπλέκει το λιμενικό στη Χίο και τους χειρισμούς που οδήγησαν στους θανάτους 15 ανθρώπων.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν στη Χίο έγινε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής, με αφορμή τη ρητή θέση του κ. Μαρινάκη πως δουλειά του Λιμενικού είναι και η αποτροπή.

Σε αυτό ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Μιας και ήδη είχαν μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;».

Μαρινάκης σε δημοσιογράφο: «Να προσέχετε, θα υποστείτε συνέπειες»

Τότε ο Παύλος Μαρινάκης βγήκε φαινομενικά εκτός εαυτού, φτάνοντας να εξακοντίσει απειλές κατά του δημοσιογράφου για νομικά μέτρα:

«Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όσο κι αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα τι προβλέπει ο νόμος. Έτσι; Άρα, σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου, έτσι;

Γιατί αυτό που κάνετε είναι ποινικό να ξέρετε. Δηλαδή, λέγεται "παραποίηση των δεδομένων". Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε τον λόγο, έτσι; Και δεν θα σπιλώνετε ούτε πρόσωπα, ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας. Δεν έχετε τον λόγο».

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστούμε για την απειλή

Μαρινάκης: Δεν έχετε τον λόγο, δεν έχετε τον λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριέ μου, δεν έχετε τον λόγο, δεν υπάρχει νόμιμη απειλή. Όταν κάποιος λέει σε κάποιον άλλον κάτι που δεν είπε, αυτό είναι παράνομο. Απειλή με νόμιμα μέσα δεν υφίσταται, να το ξέρετε αυτό. Ασυλία δεν έχετε. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπα, θα εξετάσω και εγώ τα μέσα τα οποία έχω, γιατί κάπως πρέπει να προστατευτώ από τις λαθροχειρίες σας.

Δημοσιογράφος: Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε. Και θέλουμε να ξαναρωτήσουμε, γιατί…

Μαρινάκης: Δεν ρωτήσατε. Μην είστε και θρασύδειλος, πέραν όλων των άλλων. Εκτός από θρασύς είστε και δειλός. Είπατε πριν από λίγο, ευτυχώς όλα αυτά είναι on record, ότι πριν από λίγο παραδέχτηκα κάτι. Και τώρα που καταλάβατε τι είπατε και τις συνέπειες αυτού που είπατε, είπατε ότι απλά ρωτήσατε. Εκλαμβάνω την υπαναχώρησή σας ως μια έμμεση αποδοχή αυτού του οποίου κάνατε. Να ξέρετε ότι στο εξής, κάθε φορά που θα λέτε κάτι που δεν έχω πει, θα εξετάζω τη νομική διέξοδο που έχω.

RSF για Μαρινάκη: «Χρησιμοποίησε τακτική εκφοβισμού»

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα έλαβαν γνώση του συμβάντος, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει τις απειλές του:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη με μήνυση, επειδή του έκανε μία έγκυρη ερώτηση για μία τραγωδία με ναυάγιο μεταναστών.

Οι RSF καλούν τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει τη δήλωσή του, καθώς συνιστά μία ανησυχητική τακτική εκφοβισμού και δεν έχει θέση σε μία δημοκρατική χώρα».

