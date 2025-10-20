Περιοδείες Φάμελλου και στο «βάθος» Τσίπρας: «Καζάνι που βράζει» ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει Πολιτικής Γραμματείας

Με περιοδείες σε Δράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη ξεκινάει την εβδομάδα ο Σωκράτης Φάμελλος σε μια προσπάθεια να επικεντρωθεί στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες αλλά και ευρύτερα τους πολίτες έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του το κλίμα εσωστρέφειας που καλλιεργείται στην Κουμουνδούρου λόγω Τσίπρα.

Άλλωστε όπως όλα δείχνουν την Πέμπτη (23/10) θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ενστάσεις που διατυπώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη στάση του κόμματος απέναντι στον Πρωην πρωθυπουργό. Μπορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει αφήσει τις ημέρες να περάσουν ώστε να πέσουν οι τόνοι ωστόσο το εσωτερικό του κόμματος θυμίζει καζάνι που βράζει.

Ο Παύλος Πολάκης και στελέχη που βρίσκονται γύρω του, ζητούν επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» απέναντι στον Τσίπρα διότι βλέπουν πως υπάρχει μια στάση αναμονής ακόμη και από κορυφαία στελέχη για τις αποφάσεις του Πρώην πρωθυπουργού. Εντούτοις υπάρχουν και εκείνοι, οι οποίοι δεν θέλουν την σύγκρουση και βλέπουν ακόμη και μια μελλοντική συνεργασία του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Σφακιανός Βουλευτής θα θέσει ανοικτά το ζήτημα Τσίπρα ζητώντας μια πιο επιθετική γραμμή, τη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος θέλει να κρατήσει μια στάση ισορροπίας τονίζοντας «πως δεν είναι αντίπαλοι» οι Πρώην σύντροφοι.

Ωστόσο είναι εμφανές ότι διεξάγεται μια «μάχη» επιβίωσης στην Κουμουνδουρου για το πολιτικό μέλλον του κόμματος με τις δύο γραμμές στο αμέσως επόμενο διάστημα να έρχονται σε σύγκρουση. Το περιβάλλον είναι αχαρτογράφητο και για όσους θέλουν να τηρήσουν μια στάση συγκαταβατική απέναντι στον Τσίπρα αλλά και για όσους προτάσσουν την επίθεση.

