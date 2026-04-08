Το πέσιμο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο γκρινιάρης γαλάζιος βουλευτής και ο πονοκέφαλος Ανδρουλάκη

Μπορεί η κυβέρνηση να πυροβόλησε τα πόδια της, σύμφωνα με αρκετούς νεοδημοκράτες, και να καρατόμησε όλα τα στελέχη που αναφέρονται στη νέα δικογραφία χωρίς να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, όμως φαίνεται ότι τώρα αρχίζει αντεπίθεση. Άδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Φλωρίδης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο άσκησαν κριτική στους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και στο περιεχόμενο της δικογραφίας, με βάση το οποίο διασύρονται λένε τα πολιτικά πρόσωπα. Κρατήστε τον τόνο αυτό, γιατί νομίζω θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

Δικογραφία χωρίς αδίκημα

Οι χειρισμοί των εισαγγελέων πάντως έχουν αρχίσει και προκαλούν αρκετές συζητήσεις. Για παράδειγμα, η χθεσινή δικογραφία που ήρθε στη Βουλή για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Μπάμπη Αθανασίου περιέχει ορισμένες μάλλον κωμικές αναφορές σε αδικήματα που δεν έγιναν, γι' αυτό και δεν απασχολούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα αρθεί όμως η ασυλία τους λόγω της επί της αρχής στάσης ότι πρέπει όλα να διερευνώνται και το πιθανότερο είναι ότι οι δύο υποθέσεις θα πάνε κουβά από τη στιγμή που για τον μεν Χατζηβασιλείου το περιγραφόμενο αδίκημα δεν έγινε, για τον δε Αθανασίου το αδίκημα δεν αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά την μοριοδότηση μιας κτηνοτρόφου από τη Λήμνο. Δηλαδή, είπαμε να κυνηγάμε τις σοβαρές περιπτώσεις, αλλά όχι και τις ερωτήσεις.

Κοινοβουλευτική Ομάδα;

Ο μόνιμος γκρινιάρης της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Βλάχος ήταν αυτός που χθες άνοιξε θέμα συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. τις επόμενες μέρες. Το αίτημα πάντως δεν διατυπώνεται μόνο από τον Βλάχο, καθώς και θεσμικοί βουλευτές του κόμματος αναγνωρίζουν ότι επίκειται μία συνεδρίαση που μέχρι πρότινος είχε ως θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον, εφόσον γίνει συνεδρίαση αμέσως μετά το Πάσχα, θα έχει πολύ πιο διευρυμένη ατζέντα. Πάντως πολλοί βουλευτές αναγνωρίζουν ότι μία συνεδρίαση είναι κρίσιμη για να γίνει το αναγκαίο μασάζ και να υπάρξει μία αποσυμπίεση.

Αποχώρηση Σαουλίδη

Στο ΠΑΣΟΚ της Α’ Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Σαουλίδης που ήταν δεύτερος σε σταυρούς μετά τον Χάρη Καστανίδη ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το κόμμα και πλέον ανοίγει ο δρόμος για στελέχη όπως η Ράνια Θρασκιά ή ο Πέτρος Παππάς που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβουν στις εκλογές. Αυτό βέβαια προϋποθέτει συμφωνία με τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν θα κρατήσει έδρα στη Θεσσαλονίκη όπως έκανε στις τελευταίες εκλογές στερώντας την έδρα από τον Χάρη Καστανίδη.

Ο πονοκέφαλος Ανδρουλάκη για τη θέση του γραμματέα

Μένω στα του ΠΑΣΟΚ καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει ακόμη έναν πονοκέφαλο: αυτόν της εκλογής Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ασυμβίβαστο της θέσης με την εκλογή στη Βουλή - το θέμα είναι πως τα ονόματα που έχουν ακουστεί, όπως αυτά των Τσουκαλά, Γλαβίνα κι άλλων, είναι πρόσωπα που έχουν ήδη αποφασίσει πως θα κατέβουν στις εκλογές. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να έχει λυθεί.