Πέταξε το μικρόφωνό του κι έφυγε ο Λαζαρίδης: Επεισόδιο με Τζάκρη με φόντο την Καρυστιανού

Αν και η κουβέντα ανάμεσα στους Μακάριο Λαζαρίδης από τη ΝΔ, Όλγα Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ και Θεοδώρα Τζακρή από το Κίνημα Δημοκρατίας ξεκίνησε από τη διαπραγμάτευση κυβέρνησης -αγροτών στο OPEN σύντομα το σκηνικό άλλαξε...

«Έχουμε τον κύριο Λαζαρίδη εδώ που είναι ο νέος Μαρκόπουλος και θα έχετε την τύχη του» ανέφερε ο Θεοδώρα Τζάκρη.

«Δεν ντρέπεστε; Εγώ δεν είμαι Τζάκρη που αλλάζω τα κόμματα σαν τα πουκάμισα», απάντησε εκείνος με τους τόνους να ανεβαίνουν κατακόρυφα και τους παρουσιαστές να ζητούν «τάιμ άουτ» και να χτυπούν κουδούνια.

Στη συνέχεια η κουβέντα στράφηκε στο νέο κόμμα Καρυστιανού με την Θεοδώρα Τζάκρη να σχολιάζει: «Είναι αναφαίρετο δικαιώμά της και αυτά που λέει η ΝΔ ότι η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

«Αλητείας; Ντροπή! Φεύγω!», αναφώνησε ο Μακάριος Λαζαρίδης βγάζοντας το μικρόφωνό του και αποχωρώντας από τον τηλεοπτικό αέρα.