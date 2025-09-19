Πέθανε ο Αλέξανδρος Ακριβάκης - Ήταν ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέξανδρος Ακριβάκης.

Ο Αλέξανδρος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου του 1944 και ήταν παντρεμένος με την Αικατερίνη Γιαννακού. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, του 1989 (Ιουνίου), του 1990, του 1993, του 1996 του 2000 και του 2004.

Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για θέματα Εθνικής Άμυνας- Εξωτερικών υποθέσεων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκηση ς- Δημόσιας Τάξης – Δικαιοσύνης, υπουργός Επικρατείας (7.7.2003 έως 10.3.2004), υφυπουργός Γεωργίας (15.9.1995 έως 22.1.1996), μέλος της Ένωσης Κέντρου κατά την περίοδο 1961-1967. Από τις 15.7.1965 ήταν εκδότης της εφημερίδας «Ανένδοτος Βοιωτίας».

Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974 και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας.

Πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1985 έως την 23 Μαΐου του 1989, καθώς και πρόεδρος και των θυγατρικών εταιρειών της Ολυμπιακής «Olympic Catering», «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα» και «Τουριστική».