Την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του, άφησε ήσυχα στις 15:30 ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη, την δημοσιογράφο Ελένη, τον επιχειρηματία Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Γεννημένος στις 2 Αυγούστου του 1933 στην Αθήνα, υπήρξε μία από τις μακροβιότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική πορεία άνω των τεσσάρων δεκαετιών. Ήταν μάλιστα το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961. Σπούδασε Νομική σε Αθήνα και Φράιμπουργκ (Γερμανία) και αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1960. Η γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή άνοιξε τον δρόμο για την πολιτική του σταδιοδρομία, εκλεγόμενος για πρώτη φορά βουλευτής με την ΕΡΕ το 1961 στη Β' Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της Χούντας ανέπτυξε αντιστασιακή δράση υπογράφοντας ανακοινώσεις υπέρ της δημοκρατίας και συμμετέχοντας στην οργάνωση «Ελεύθεροι Έλληνες». Η δράση του αποκαλύφθηκε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί το 1968 και να κρατηθεί στην απομόνωση του ΕΑΤ/ΕΣΑ για πέντε μήνες.

Μετά τη Μεταπολίτευση, αναδείχθηκε σε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας πλήθος κρίσιμων χαρτοφυλακίων (υφυπουργός Εσωτερικών και Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, Παιδείας, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης). Διετέλεσε, παράλληλα, αντιπρόεδρος της ΝΔ (1993-1997), ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Από το 1998 έως το 2010 υπήρξε πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής», ενώ το 2009 αποχώρησε οριστικά από την ενεργό πολιτική.

Εκτός από την πολιτική του δράση, άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο με δεκάδες νομικές και πολιτικές μελέτες (όπως «Η αλλαγή στο εδώλιο», «Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα» κ.ά.). Για τη μακρά προσφορά του, τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη



