Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα έχει λύσει τη δημοσιονομική της εξίσωση - Θα πετύχουμε ανάπτυξη 2,4% το 2026»

Την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, η Ελλάδα ακολουθεί μια σταθερά αντίθετη πορεία. Η χώρα μας θα μειώσει το δημόσιο χρέος της από το περίπου 210% του ΑΕΠ, σε 137,6% το 2026, σημειώνοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκλιμακώσεις διεθνώς.

Τη διαπίστωση αυτή έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον. Με βάση τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «σύντομα η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναθεωρούν προς τα πάνω τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2%, από 1,8% που εκτιμούσαν έως πρόσφατα, ενώ στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, η πρόβλεψη για το 2026 είναι 2,4%.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων του ΔΝΤ και του ελληνικού προϋπολογισμού, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό αποτελεί «παραδοσιακό φαινόμενο», υπενθυμίζοντας πως και τα προηγούμενα χρόνια οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ υπολείπονταν της τελικής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι προβλέψεις του Ταμείου είναι συνήθως πιο συγκρατημένες και στη συνέχεια αναθεωρούνται προς τα πάνω».

