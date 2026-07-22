Πηγές Φάμελλου: «Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζονται από τη σημερινή ηγεσία»

Στις πηγές της Κουμουνδούρου απάντησε το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, αναφορικά με όσα σχολίασαν σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την ΚΟ και τη διατήρηση της βουλευτικής του έδρας.

«Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου. Όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος», αναφέρουν ως άμεση απάντηση μετά τα όσα κατηγόρησαν τον Σωκράτη Φάμελλο πηγές της Κουμουνδούρου:

«Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να λειτουργεί έτσι. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.Προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, τη στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας»