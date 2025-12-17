Πηγές ΝΔ σε Κωνσταντοπούλου: «Καμία απάντηση στα ερωτήματα για τη ΜΚΟ - Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων;»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας άφησαν αιχμές για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με ΜΚΟ στην οποία φέρεται να είναι εταίρος τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα: Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;
«Αναμένουμε απαντήσεις», αναφέρει κλείνοντας η Νέα Δημοκρατία.
