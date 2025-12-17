Μενού

Πηγές ΝΔ σε Κωνσταντοπούλου: «Καμία απάντηση στα ερωτήματα για τη ΜΚΟ - Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων;»

Τι αναφέρουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τα ερωτήματα που έθεσαν σχετικά με ΜΚΟ στην οποία φέρεται να είναι εταίρος.

Νέα Δημοκρατία | Eurokinissi
Πηγές της Νέας Δημοκρατίας άφησαν αιχμές για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με ΜΚΟ στην οποία φέρεται να είναι εταίρος τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα: Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;

«Αναμένουμε απαντήσεις», αναφέρει κλείνοντας η Νέα Δημοκρατία.

