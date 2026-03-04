Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας στην Κύπρο»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει σχετικά με την θέση του κόμματος αναφορικά με την αποστολή φρεγατών και μαχητικών από την Ελλάδα στην Κύπρο μετά και την κοινή δήλωση Ραγκούση - Μαντζουράνη, που έκαναν λόγο για «αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας στην Κύπρο, αναφέρουν πηγές από την Κουμουνδούρου.

Όπως επισημαίνεται, από τη παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, χθες: «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Από τη σημερινή ομιλία στη Βουλή: «Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής» θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας, καταλήγουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

