Πλεύρης: «2.000 bonus για μετανάστες που οικειοθελώς επιστρέφουν στην πατρίδα τους αλλιώς φυλάκιση»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για νέα μέτρα με φόντο το μεταναστευτικό κάνοντας λόγο για νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τέλη Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Το GPS της Επικαιρότητας» με τον Θάνο Σιαφάκα και δήλωσε ότι οι μετανάστες θα παίρνουν 2.000 ευρώ ως bonus και πληρωμένο εισιτήριο προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Διαφορετικά, επισημαίνει ότι θα ακολουθεί φυλάκιση 2 – 5 ετών χωρίς αναστολή και πληρωμή. Αίρεται όμως, αυτή η ποινή εάν αποφασίσουν μετά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου το νέο νομοσχέδιο που αφορά το βασικό, κεντρικό και μόνιμο πλαίσιο της αποτροπής», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πρέπει αυτός που τέλος πάντων βλέπεις ότι έχει μία πορεία να πάρει άσυλο, προφανώς αμέσως πρέπει να τρέξουν όλα τα προγράμματα που θα τον στηρίξουν, γιατί τυγχάνει διεθνούς προστασίας.

Αυτός που βλέπεις ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ υποχρεωτικά προφανώς θα εξετάσει το άσυλό του, αλλά πρέπει από την πρώτη στιγμή να τον ενημερώνεις ότι εσύ που έρχεσαι από αυτή τη χώρα και το αίτημα, η αίτηση μάλλον θα απορριφθεί, ξέρεις τότε τι δυνατότητες έχεις. Δηλαδή, ότι εάν απορριφθεί η αίτησή σου και αυτή τη στιγμή μείνεις σε παράνομη διαμονή, δεν θα μπορέσεις να νομιμοποιηθείς στη χώρα, έχεις ποινικές κυρώσεις πλέον. Είναι το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε τέλη Αυγούστου.

Άρα, κινδυνεύεις να πας στη φυλακή (2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς πληρωμή) και επομένως τον προετοιμάζεις και του δίνεις τη δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης Και η μόνη δυνατότητα που υπάρχει ακόμα και αν του επιβληθεί αυτή η ποινή, σε περίπτωση που συνεργαστεί να επιστρέψει, αίρεται η ποινή».

«Έχουν αλλάξει λοιπόν, οι συνθήκες. Οπότε προσπαθείς να τον προετοιμάσεις και να πάρεις τη συναίνεσή του, έστω και με έναν πιεστικό τρόπο. Διότι, για να δεχτεί κάποιος να επιστρέψει πίσω σε μια χώρα που δεν κινδυνεύει αλλά έφυγε γιατί δεν ήταν οικονομικά καλά, πρέπει να δει ότι έχει κάτι να χάσει (…). Αυτή τη στιγμή οι επιστροφές γίνονται με δύο τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος που είναι και ο πιο επιτυχής είναι οι λεγόμενες οικειοθελείς επιστροφές. Δηλαδή, κάποιος που θα δηλώσει οικειοθελώς ότι επιστρέφει, αίρονται όλες οι συνέπειες όχι μόνο με τον νόμο που βάζουμε φυλακή. Υπήρχαν και άλλες συνέπειες πριν.

Και δεύτερον, πιο σημαντικό που υπάρχει σήμερα και δεν το αλλάζουμε αυτό είναι ότι και πληρώνεται το εισιτήριό του και υπάρχει και μια οικονομική βοήθεια η οποία μπορεί να ανέρχεται έως 2.000 ευρώ, να επιστρέψει και αν κάνει και μία αίτηση επιπλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων μπορεί να έχει και μία επιπλέον στήριξη στο αρχικό διάστημα στη χώρα που θα πάει. Άρα, πληρώνουμε και το εισιτήριο και 2.000€».

Επιπλέον, τόνισε «Αυτή η ηλεκτρονική επιτήρηση λοιπόν, θα γίνεται με το «βραχιολάκι», (όπως γίνεται στους κρατούμενους), για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλό τους».