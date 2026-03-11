Πλεύρης: «Εξετάζουμε αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για απαγόρευση της μπούρκας»

«Είμαστε στο στάδιο της εξέτασης, ενώ μελετούμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο άλλων χωρών, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Στέλιου Φωτόπουλου, με θέμα «Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου υπό το πρίσμα της αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης και της δημοκρατικής τάξης».

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η αρμόδια υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη έχει ήδη εργαστεί ως προς το μέρος που αφορά αποκλειστικά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή τις δομές ανηλίκων. «Η υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις, ωστόσο πολλές από αυτές τις γυναίκες, χωρίς να το επιθυμούν, υποχρεούνται να ανέχονται τέτοια χαρακτηριστικά, διότι θα τύχουν στοχοποίησης από τους άνδρες, οι οποίοι είναι από την ίδια εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα. [. . .] Και τότε ξεκινήσαμε μία έρευνα.

Διαβάστε ακόμα: Τραυματισμένος ο ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοία: Live από τη Μέση Ανατολή

Έχουμε πάρει και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες έχουν κρίνει, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών, στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Πλεύρης. Ανέφερε μάλιστα ότι η κυβέρνηση εξετάζει και τις νομοθετικές προσεγγίσεις άλλων χωρών: «Αλλού έχει νομοθετηθεί σε ανήλικο πληθυσμό, αλλού σε συγκεκριμένους χώρους, πχ σε ΜΜΜ, σε δημόσιους χώρους, αλλού είναι ακόμα πιο διευρυμένο ή περιορισμένο. Οπότε είμαστε στο στάδιο αυτό, της εξέτασης συνολικά όλου αυτού το πλαισίου, και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή τοποθέτηση», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από την πλευρά του, ο κ. Φωτόπουλος τόνισε ότι μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία για τη μπούργκα και τη νικάμπ, θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. «Δεν πρέπει επουδενί, και δεν θέλουμε, να φτάσουμε στα επίπεδα αυτών των χωρών» (που έχουν νομοθετήσει σχετικά). Δεν μπορώ να φανταστώ, πρόσθεσε, ότι θα υπάρξουν κόμματα στην ελληνική Βουλή που δεν θα υποστηρίξουν τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες καταπιέζονται από θεοκρατικά καθεστώτα και να επιτρέψουμε, να συνεχίζεται αυτή η καταπίεση και στη δική μας χώρα.

Ανταπαντώντας, ο κ. Πλεύρης μίλησε και για την «εργαλειοποίηση» από μετανάστες «οι οποίοι εκμεταλλεύονται τυχόν συρράξεις, που μπορεί να υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι οικονομικοί μετανάστες, και παρουσιάζονται ως πρόσφυγες [ . . .]

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ήταν ο πρώτος Έλληνας σόουμαν

Αν αύριο το πρωί ερχόταν εδώ πέρα Ιρανές, γυναίκες που καταπιέζονται, είναι προφανές ότι δεν θα υπήρχε άτομο στην ελληνική κοινωνία που να μην έλεγε ότι αυτές είναι πραγματικά διωκόμενες». Αναφερόμενος σε χώρες με προσφυγικό προφίλ, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «από τις 48.000 αφίξεις πέρυσι, οι 14.000 ήταν από το Αφγανιστάν, και το 80-85% ήταν μονήρεις άντρες. Αντίστοιχα και από το Σουδάν, που έχουνε εμπόλεμη κατάσταση, το 85% είναι μονήρεις άντρες. Και εύλογα λες: Όπου έχουμε δηλαδή πόλεμο, αυτοί που φεύγουν πρώτοι, είναι οι άντρες; Οι οποίοι άντρες μάλιστα, είναι και σε ηλικία που μπορούν να παραμείνουν εκεί πέρα; Δε φεύγουνε γέροι;

Δε φεύγουνε γυναίκες; Δε φεύγουνε παιδιά; Ή φεύγουνε σε ποσοστό 15-20%; Αυτό ακριβώς καταδεικνύει ότι πολλοί χρησιμοποιούν [. . .] τις ανακατατάξεις και τις ταραχές που υπάρχουνε, ενώ στην πραγματικότητα, ο λόγος τους είναι μία οικονομική προσέγγιση. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που ευτυχώς σιγά-σιγά στην Ευρώπη αλλάζει.

Διαβάστε ακόμα: Η επιστολή Μητσοτάκη για τον Γιάννη: Ο Αντετοκούνμπο ως παγκόσμιο πρότυπο των αξιών στο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

Και ξανά, μπαίνουμε και στη συζήτηση της εξέτασης των θεμάτων, ως προς την παροχή ασύλου. Να μην αρκεί δηλαδή να προέρχεσαι από μία τέτοια χώρα. Και το θέτει μάλιστα στη συζήτηση [. . .] και η Σουηδία.. Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάζουμε το φύλο και την ηλικία. Άμα γίνεται πόλεμος στη χώρα σου, και η ηλικία σου είναι ηλικία που πολεμάει η ίδια σου η χώρα, κι εσύ στην πραγματικότητα είσαι φυγόστρατος, γιατί θα πρέπει να τυγχάνεις μιας παραπάνω προστασίας;», αναρωτήθηκε ο κ. Πλεύρης.

Τέλος, για το θέμα της δυνατότητας δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε χώρα εκτός ΕΕ, δυνατότητα την οποία, όπως σημείωσε, στηρίζουν Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία και Αυστρία, «δυστυχώς τα κόμματα της Αριστεράς δεν τη στηρίζουν. [. . .] Το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει αυτή την εθνική προσπάθεια; Ή θα συρθεί προς την αριστερά;» ρώτησε ο κ. Πλεύρης.