Πλεύρης για Κωνσταντοπούλου: «Κάθε φορά που μου απευθύνεται, εγώ διαβάζω για τον Ολυμπιακό»

Σκληρή κριτική στο πρόσωπο και την προσωπικότητα της Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απολύτως ερειστική, προσβλητική και ουσιαστικά ανατροφοδοτείται από την ένταση. Εγώ έχω επιλέξει κάθε φορά που μου απευθύνεται να παίζω σκάκι στο κινητό, να διαβάζω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να προσπαθώ να κρατάω ήρεμα το μυαλό μου», δήλωσε αρχικά, όταν ερωτήθηκε από την κ. Παναγοπούλου για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει τη συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι κανείς τσακώνεται με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά απλώς απαντά στις προσβολές της:

«Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν γίνεται να μιλάει κάποιος και εκείνη να μουρμουράει στο μικρόφωνο όλη την ώρα, να μην τον αφήνει να μιλάει, να ανεβαίνει πάνω, να συκοφαντεί και να βρίζει και μετά όταν κάποιος δεν μπορεί αντέξει και διαμαρτύρεται να λένε, τσακώνεστε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί είναι με τον εαυτό της».

Μάλιστα ανέφερε: «Συμφωνώ με όσους λένε ότι της δίνουμε μια παραπάνω αξία. μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε όλοι υπομονή».