Πλεύρης: «Οπλοκατοχή με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι - Η βεντέτα είναι ηλιθιότητα»

Στην οπλοκατοχή και στις βεντέτες αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι «το θέμα της οπλοκατοχής μπορεί να υπάρχει με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι. Δεν είμαι οπαδός ενός μοντέλου ότι γίνεσαι 18 χρονών και μπορείς να παίρνεις όπλο επειδή είσαι ενήλικος πολίτης. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να έχει όπλο κάποιος».

Επιπλέον είπε ότι «η οπλοκατοχή κατά την άποψή μου πρέπει να έχει πολύ αυστηρούς κανόνες, όχι να μην υπάρχει, και για την οικία. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων».

«Εγώ συμφωνώ στο δικαίωμα άμυνας εντός της οικίας. Πιστεύω ότι όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην οικία σου, είτε με όπλο είτε χωρίς όπλο και αμυνθείς, προφανώς δεν μπορείς να πηγαίνεις στα δικαστήρια», ανέφερε επίσης.

«Η βεντέτα είναι έγκλημα [...] δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες [...] είναι έγκλημα του αισχίστου είδους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης και εξήγησε: «Η βεντέτα μπορεί να ήταν για κάποιους αιώνες πριν, αυτή τη στιγμή είναι έγκλημα και ηλιθιότητα και δεν είναι πράξη τιμής».