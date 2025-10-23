Ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τις συμφιλιωτικές διαθέσεις που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος προς τον Αλέξη Τσίπρα, στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε για σενάρια που κυκλοφόρησαν κατόπιν, περί νέων «ρωγμών» στο κόμμα, γράφοντας:

«Επειδή βλέπω πολλές διαρροές που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, από τη συνεδρίαση της ΠΓ, αυτά που είπα καθαρά είναι τα εξής:

1) Την παραίτηση Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για το ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών.

Αντικειμενικά η παραίτηση του Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική».

Πολάκης: «Δεν με εμπνέει το πρόγραμμα Τσίπρα»

«2) Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την ΠΓ, και δεν μου αρέσει όταν κάποιοι βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι εκπρόσωποι Τύπου νέου κόμματος υπό κατασκευή, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει.

3) Θεωρώ πως όλοι, και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα, θα κριθεί πρώτα απ' όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία, μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ' όλα τον ελληνικό λαό.

4) Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει σε προγραμματικό επίπεδο από τον Τσίπρα, π.χ., για ταμείο εφοπλιστών, εμένα δεν με εμπνέουν.

5) Προφανώς και δεν υπάρχουν Μεσσίες, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που αν δεν κινηθεί δεν θα αλλάξει τίποτα.

Για αυτό, συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη, με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει.

Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους».