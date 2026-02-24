Πολάκης και Καρανίκας έβγαλαν τα «γάντια»: «Παρακμιακέ γλείφτη - Ξεφτιλισμένε, πραξικοπηματία»

Της...Τριπολιτσάς έγινε στο Facebook τις τελευταίες ώρες, καθώς Νίκος Καρανίκας και τον Παύλος Πολάκης άρχισαν να «κονταροχτυπιούνται», με αφορμή ανάρτηση του άλλοτε στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, για τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Καρανίκας υπερασπίστηκε δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα», τοποθέτηση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Η κόντρα Πολάκη - Καρανίκα | Facebook

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, αποκαλώντας τον Νίκο Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας, αφήνοντας υπαινιγμούς σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητά του στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Πολάκης - Καρανίκας: «Στα γόνατα είσαι, ξεφτιλισμένε»

Απαντώντας ο άλλοτε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για συκοφαντία, αλλά δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι αριστερός», ωστόσο είπε ότι η όλη στάση του είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε μάλιστα ότι προκειμένου να μη χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρότι, όπως σημειώνει, διαφωνεί μαζί τους σε πολλά.

Κλείνοντας, ο Νίκος Καρανίκας τον αποκάλεσε «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να ντραπεί για όσα γράφει..

