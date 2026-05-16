Πολάκης μετά τη διαγραφή του: «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ - Ο Φάμελλος με έβγαλε από την ΚΟ χωρίς ενημέρωση»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης προχωρώντας σε νέα ανάρτηση στην οποία τόνισε ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει».

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!) Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πολάκης πρόσθεσε ότι ο κ. Φάμελλος «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ,ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!».

«Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει! Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !! Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!! Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή! (και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί!!».

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».



