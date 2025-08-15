Πολιτική κόντρα για το ρωσικό πυροσβεστικό θηρίο Beriev: Μπορεί να επιχειρήσει στην Ελλάδα;

Γερή κόντρα έχει ξεσπάσει, ιδίως στα social media ανάμεσα σε υποστηρικτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, σχετικά με το ρωσικό θωρηκτό πυροσβεστικό αεροπλάνο Beriev που το 2021 είχε ναυλωθεί έναντι κάποιον εκατομμυρίων από την κυβέρνηση και είχε επιχειρήσει στις φωτιές.
Η ιδιαιτερότητά του είναι πως μπορεί να μεταφέρει για μία μόλις ρίψη 40 τόνους νερού.
Οι μεν, της αντιπολίτευσης λοιπόν φωνασκούν γιατί η κυβέρνηση δεν ναύλωσε το ρωσικό θηρίο, την ώρα που υπενθυμίζουν πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «φαγώθηκαν» πολλαπλάσια εκατομμύρια.
Οι φιλο-κυβερνητικοί λένε, πως λόγο του ανάγλυφου της χώρας μας δεν μπορεί να επιχειρήσει εδώ. Χρειάζονται πιο ευέλικτα αεροπλάνα.
Υπενθυμίζουν μάλιστα πως στην Τουρκία είχε πέσει ένα Beriev σε πλαγιά.
