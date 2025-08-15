Πολιτική κόντρα για το ρωσικό πυροσβεστικό θηρίο Beriev: Μπορεί να επιχειρήσει στην Ελλάδα;

Γερή κόντρα έχει ξεσπάσει, ιδίως στα social media ανάμεσα σε υποστηρικτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, σχετικά με το ρωσικό θωρηκτό πυροσβεστικό αεροπλάνο Beriev που το 2021 είχε ναυλωθεί έναντι κάποιον εκατομμυρίων από την κυβέρνηση και είχε επιχειρήσει στις φωτιές.

Η ιδιαιτερότητά του είναι πως μπορεί να μεταφέρει για μία μόλις ρίψη 40 τόνους νερού.

Οι μεν, της αντιπολίτευσης λοιπόν φωνασκούν γιατί η κυβέρνηση δεν ναύλωσε το ρωσικό θηρίο, την ώρα που υπενθυμίζουν πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «φαγώθηκαν» πολλαπλάσια εκατομμύρια.

#Φωτιές Θέτω 3 ερωτήματα:

1. Γιατί δεν έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες με τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό μήνες πριν;

2. Γιατί πέρασαν 48ώρες καταστροφής πριν υποβληθεί ΑΙΤΗΜΑ συνδρομής αργά χθες βράδυ;

3. Γιατί δεν ζητήσαμε περαιτέρω συνδρομή (Beriev-200 κλπ.) όπως οι Πορτογάλοι; pic.twitter.com/QFwu2FXvE5 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) August 14, 2025

Καίγεται όλη η Ελλάδα και βλέπεις να παλεύουν ελικοπτεράκια, Πετζετέλ και λίγα Canadair. Επειδή ο εθνοπροδότης #Μητσοτάκης δεν θέλησε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να νοικιάσει ρωσικά Beriev. Τί άλλο είναι εθνική προδοσία αν όχι αυτό;#φωτια pic.twitter.com/mgJ9gCw9jH — Panagiotis G. Pavlos (@PGPavlos) August 13, 2025

Το #Beriev. Στα απέναντι παράλια της Τουρκίας σβήνει φωτιές.

Η Ζαχάροβα είπε ότι θα στείλουν όσα ζητήσουμε.

Θα πάρει, ο Μητσοτάκης, την ευθύνη να μην ζητήσει;

Το "δεν ήξερα" εδώ, δεν μπορεί να το πει.#Πυρκαγια #πυρκαγιες #Φωτιες #Φωτιά pic.twitter.com/IUy7oyFA0D — Κανάλι ® (@kanaliotis) August 12, 2025

Οι φιλο-κυβερνητικοί λένε, πως λόγο του ανάγλυφου της χώρας μας δεν μπορεί να επιχειρήσει εδώ. Χρειάζονται πιο ευέλικτα αεροπλάνα.

Μάλλον δεν κάνανε καλή δουλειά φιλαράκι το #Beriev στην Τουρκία, διπλάσια καμένη έκταση... λες γι'αυτό να μην το χρησιμοποιούν φέτος? 🤔#φαντασιώσεις_ρωσολάβερς #βρέχει_φωτιά_στην_στράτα_μου_το_Beriev_δεν_την_σβήνει pic.twitter.com/kLwkwexSKU — vatilas (@gi_o_ponos) August 13, 2025

#Beriev



Δεν γνωρίζετε οτι η ΕΕ έχει επιβάλλει κυρώσεις που περιορίζουν συνεργασίες με ρωσικούς κρατικούς φορείς;



Κατ' εξαίρεση,αίτημα πρέπει να υποβληθεί μέσω ΟΗΕ ή RescEU(όχι διμερώς),να υπάρχει τεράστια καταστροφή με απώλειες ζωών & πολιτική συναίνεση στην Ε.Ε.



Δύσκολο.. — aris nelson (@NelsonAris) August 14, 2025

Βίντεο: η στιγμή της συντριβής του μισθωμένου ρωσικού Beriev-200 στη διάρκεια πυρόσβεσης στην Τουρκία στις 14.8.2021. (3/7)https://t.co/QA8XCKoyju — e-Αmyna (@e_amyna) August 13, 2025

Υπενθυμίζουν μάλιστα πως στην Τουρκία είχε πέσει ένα Beriev σε πλαγιά.