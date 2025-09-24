Εξαιρετικά δύσκολο – αν όχι ανέφικτο – θεωρείται πλέον το να γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη πως «κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση».

Παράλληλα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο ενός νέου ραντεβού για σήμερα Τετάρτη φαίνεται πως δε συγκεντρώνει πιθανότητες να συμβεί τελικά.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σσ. σήμερα Τετάρτη)» ανέφεραν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Σε ό,τι αφορά μία μελλοντική συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν; Εκεί όλα είναι ανοιχτά και... αισιόδοξα.

«Αλλά κι αν δε γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», υπογράμμισαν κυβερνητικές πηγές.

Γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν

H απόφαση πάρθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η διάσκεψη υπό τον Τραμπ στην οποία πρέπει να πάει ο Ταγίπ Ερντογάν θα εξελίσσεται την ώρα της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί με τον Πρωθυπουργό. Εξ ου κ το αίτημα αναβολής από Τουρκία.

Ως εκ τούτου, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά για το Reader, o πρωθυπουργός θα επεδίωκε τη διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο παρά την επιβάρυνση του κλίματος τους τελευταίους μήνες με τις σπασμωδικές αντιδράσεις της Άγκυρας στις κινήσεις της Ελλάδας για την άσκηση και προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Μεταξύ του προηγούμενου ραντεβού τους πριν από ένα χρόνο πάλι σε αμερικανικό έδαφος και του πολύ σύντομου τετ α τετ που είχαν στο ΝΑΤΟ (Χάγη) πριν από τρεις μήνες, έχουν μεσολαβήσει πολλά, ενώ η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στην αναθεωρητική της ατζέντα.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συνάντηση συνιστά ένα κρίσιμο crash test, ενώ εκκρεμεί ακόμα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα και δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος για τη μοναδική διαφορά οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που αναγνωρίζει η Αθήνα.

Έχοντας πάντως ειλικρινή βούληση για τη συνέχιση του διαλόγου με ανυποχώρητες όμως τις εθνικές κόκκινες γραμμές, ακόμα και αν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφωνούσαν ότι διαφωνούν ο πρωθυπουργός θα επιχειρούσε να στείλουν ένα κοινό μήνυμα ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση παραμένει ζωντανή εστιάζοντας στη θετική ατζέντα.