Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για την κυβέρνηση η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο σε 204 καταστήματα. Η μερική οπισθοχώρηση της εταιρίας που μετέθεσε το κλείσιμο των 158 εξ αυτών κυρίως στην περιφέρεια σε ορίζοντα τριμήνου δεν άμβλυνε τις εντυπώσεις ούτε έκαμψε τις αντιδράσεις, οι οποίες δεν προέρχονται μόνο από τις τοπικές κοινωνίες και την αντιπολίτευση αλλά και από το εσωτερικό της ΝΔ που «βράζει».

Ο ένας μετά τον άλλον βουλευτές της ΝΔ επέκριναν τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ για αιφνιδιασμό και ελλιπή ενημέρωση, ζητώντας μέσα στο Σαββατοκύριακο την επανεξέταση της απόφασης, εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία επελέγη η αναστολή των συγκεκριμένων υποκαταστημάτων και ανάλυση του σχεδίου εξυγίανσης με γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και δη συνταξιούχων και ηλικιωμένων σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Η, δε, εφαρμογή του σχεδίου σε δύο στάδια εκλήφθηκε απλώς ως «κλωτσάω το τενεκεδάκι παρακάτω».

Άπαντες αναγνωρίζουν την ανάγκη εξυγίανσης με στόχο τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, αλλά διερωτώνται γιατί το management απέτυχε και εκφράζουν δημόσια τη δυσφορία τους για το «μια και έξω» κλείσιμο. Η πίεση που τους ασκείται από ψηφοφόρους και Δημάρχους στις εκλογικές τους περιφέρειες μεταφέρει την ένταση προς τα ΕΛΤΑ, το Υπερταμείο αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου. Εξάλλου μεγάλα είναι τα παράπονα και σε Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα, η Ρόδος, τα Ιωάννινα και τα Χανιά, όπου από σήμερα θα επέλθει ο «ξαφνικός θάνατος» για 46 καταστήματα.

Διαβάστε ακόμα: ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν - Αναλυτικά η λίστα των «λουκέτων»

Παρά το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ έχουν επέλθει από το 2018 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο και το ότι η κυβέρνηση δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού καθώς και των ζητημάτων που έχει ο Οργανισμός με την Κομισιόν να τη χρηματοδοτήσει, το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει να χρεωθεί η ίδια πολιτικά το λουκέτο των καταστημάτων πληρώνοντας και το πολιτικό κόστος. Εξ ού και εντείνει την πίεσή της προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να επικοινωνήσει διεξοδικά και κατανοητά τους νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου.

Bαρύ το κλίμα λόγω ΕΛΤΑ

Με το κλίμα και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας βαρύ και προς αποφυγή ενός «γαλάζιου» μετώπου ταυτόχρονα με αυτό της αντιπολίτευσης στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, εκπροσώπου του Υπερταμείου και των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η κυβέρνηση εφαρμόζει επιχείρηση κατευνασμού των γαλάζιων αντιδράσεων.

Διαβάστε ακόμα: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: Ποια θα βάλουν πρώτα «λουκέτο»

Στις 18.30 σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη του CEO των Ελληνικών Ταχυδρομείων με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στην οποία θα συμμετάσχουν προς ενημέρωση όσοι βουλευτές της ΝΔ το επιθυμούν. Το κλίμα πάντως είναι ηλεκτρισμένο με ορισμένους βουλευτές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσουν την αντικατάσταση του κ. Σκλήκα, στον οποίο χρεώνουν την απουσία ενημέρωσης αλλά εν πολλοίς και την κατάσταση στην οποία επήλθαν τα ΕΛΤΑ παρά τις παρεμβάσεις στήριξης που έγιναν στο παρελθόν από το κράτος.

Η δυσαρέσκεια των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτυπώθηκε με σαφήνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Η λύση η οποία ανακοινώθηκε χθες από τα ΕΛΤΑ δεν με καλύπτει. Και δεν με καλύπτει καθώς δεν παίρνω μέρος ως βουλευτής, και όλοι οι συνάδελφοι, στη διαβούλευση. Δεν είμαστε θεατές τεχνοκρατικών αποφάσεων», τόνισε χθες στο Mega ο βουλευτής Β’ Πειραιά της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε ανάλογο μήκος κύματος ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Στέλιος Πέτσας επισήμανε στο Χ πως: «το ένα λάθος, δεν διορθώνεται με άλλο. Η αναστολή της απόφασης κλεισίματος καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων θα πρέπει να αφορά όλη την επικράτεια».

Τεκμηριωμένες απαντήσεις για την αναστολή λειτουργίας ακόμα και καταστημάτων με μεγάλα έσοδα όπως αυτό του Χαϊδαρίου απαίτησε και η βουλευτής Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα τονίζοντας ότι το νέο βιώσιμο πλαίσιο πρέπει να γίνει με σεβασμό στους εργαζόμενους και τους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

Και κυβερνητικά στελέχη πάντως μετά το δημόσιο τράβηγμα του αυτιού της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για λανθασμένη επικοινωνιακή διαχείριση των αλλαγών από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τις επισημάνσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η εταιρία δεν μπορεί να συνεχίσει να μπαίνει μέσα κατά 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, υπογράμμιζαν πως «ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες». Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο υπάρχει ή όχι άλλος δρόμος από το «λουκέτο» σε περισσότερα από 100 καταστήματα στην περιφέρεια που έχει μπει στον «πάγο» για 3 μήνες.