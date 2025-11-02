ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν - Αναλυτικά η λίστα των «λουκέτων»

Ξεκινά τη Δευτέρα (3/11) η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, με την εταιρεία να έχει μεταθέσει τα «λουκέτα» στην επαρχία σε μέλλοντα χρόνο, μετά τη μαζική κατακραυγή.

Είναι η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων, με αυτά της επαρχίας να παύουν σταδιακά εντός περιόδου μηνών, έτσι ώστε να οργανωθεί το σύστημα ταχυδρόμων που θα εξυπηρετούν τα απομακρυσμένα χωριά.

Ανάμεσα σε όσα κλείνουν είναι αυτά της Νίκαιας, του Γαλατσίου, του Γέρακα, της Δραπετσώνας, της Κυψέλης, του Χαϊδαρίου, του Χολαργού, ενώ στην ίδια λίστα υπάρχουν και καταστήματα σε νησιά όπως η Ρόδος αλλά και στην περιφέρεια όπως στην Πάτρα.

Αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ