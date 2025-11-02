Μενού

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν - Αναλυτικά η λίστα των «λουκέτων»

Αυτά είναι τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα επηρεάσει η άμεση αναστολή λειτουργίας.

Reader symbol
Newsroom
ΕΛΤΑ
Το κτίριο διοίκησης των ΕΛΤΑ | EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Ξεκινά τη Δευτέρα (3/11) η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, με την εταιρεία να έχει μεταθέσει τα «λουκέτα» στην επαρχία σε μέλλοντα χρόνο, μετά τη μαζική κατακραυγή.

Είναι η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων, με αυτά της επαρχίας να παύουν σταδιακά εντός περιόδου μηνών, έτσι ώστε να οργανωθεί το σύστημα ταχυδρόμων που θα εξυπηρετούν τα απομακρυσμένα χωριά.

Ανάμεσα σε όσα κλείνουν είναι αυτά της Νίκαιας, του Γαλατσίου, του Γέρακα, της Δραπετσώνας, της Κυψέλης, του Χαϊδαρίου, του Χολαργού, ενώ στην ίδια λίστα υπάρχουν και καταστήματα σε νησιά όπως η Ρόδος αλλά και στην περιφέρεια όπως στην Πάτρα.

Αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΙΜΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΦΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ 3ΑΧΑΪΑΣ
ΡΟΔΟΥ 2ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ