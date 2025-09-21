Μενού

Πότε έρχεται στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Οι πρώτες υποθέσεις που θα «τρέξει»

Οι πρώτοι φάκελοι που θα ασχοληθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η νέα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ | AP Photos
Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε τις προηγούμενες ημέρες τον διορισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να έρθει στη χώρα μας.

Πλέον η κ. Γκίλφοϊλ αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η στήλη Μαξιμιλιανός στο Reader, έχει μάθει την ανθρωπογεωγραφία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ και έχει κάνει εντατικά για να καταλάβει την αντίστοιχη των Αθηνών. 

Οι βασικοί φάκελοι με τους οποίους θα ασχοληθεί αρχικά είναι αυτοί της ενέργειας με δεδομένο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκεί θα δούμε το πώς εννοεί τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών

