Μενού

Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: Με έσοδα 1,7 εκατ. δολάρια ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός

Ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως «φαίνεται» στο Πόθεν Έσχες του, δηλώνει συμμετοχές σε τρία ακίνητα.

Reader symbol
Newsroom
Ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο Στέφανος Κασσελάκης στη Βουλή | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τον τίτλο του «πλουσιότερου πολιτικού αρχηγού» κατέκτησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει έσοδα της τάξης των 1.749.961 δολαρίων, ενώ διαθέτει μετοχές ύψους 3,77 εκατ. Δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 (δολάρια και ευρώ). 

Επίσης, δηλώνει συμμετοχές σε τρία ακίνητα, μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ, ενώ δηλώνει ΙΧ επιβατηγό 4.700 κυβικών εκατοστών. Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τη συμμετοχή του στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA, ενώ έχει και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεςι σε 4 εταιρίες του εξωτερικού συνολικού ύψους 1,65 εκατ. Δολάρια.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη για το 2024, που αφορά το 2023

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ