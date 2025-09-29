Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: Με έσοδα 1,7 εκατ. δολάρια ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός

Τον τίτλο του «πλουσιότερου πολιτικού αρχηγού» κατέκτησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023.
Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει έσοδα της τάξης των 1.749.961 δολαρίων, ενώ διαθέτει μετοχές ύψους 3,77 εκατ. Δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 (δολάρια και ευρώ).
Επίσης, δηλώνει συμμετοχές σε τρία ακίνητα, μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ, ενώ δηλώνει ΙΧ επιβατηγό 4.700 κυβικών εκατοστών. Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τη συμμετοχή του στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA, ενώ έχει και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεςι σε 4 εταιρίες του εξωτερικού συνολικού ύψους 1,65 εκατ. Δολάρια.
Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη για το 2024, που αφορά το 2023
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.