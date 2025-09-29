Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: Με έσοδα 1,7 εκατ. δολάρια ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός

Τον τίτλο του «πλουσιότερου πολιτικού αρχηγού» κατέκτησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024 (Πόθεν Έσχες), που αφορά τη χρήση 2023.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης έχει έσοδα της τάξης των 1.749.961 δολαρίων, ενώ διαθέτει μετοχές ύψους 3,77 εκατ. Δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 (δολάρια και ευρώ).

Επίσης, δηλώνει συμμετοχές σε τρία ακίνητα, μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ, ενώ δηλώνει ΙΧ επιβατηγό 4.700 κυβικών εκατοστών. Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τη συμμετοχή του στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA, ενώ έχει και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεςι σε 4 εταιρίες του εξωτερικού συνολικού ύψους 1,65 εκατ. Δολάρια.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη για το 2024, που αφορά το 2023