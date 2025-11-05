Πρόεδρος ΚΕΔΕ στο Reader: «Δεν εμπιστευόμαστε το κράτος να εισπράττει τα πρόστιμα του ΚΟΚ»

Έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των Δήμων έχει προκαλέσει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων δεν θα αποδίδονται – όπως μέχρι σήμερα – στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στην περιοχή του οποίου έχει καταγραφεί η τροχαία παράβαση), αλλά θα εισπράττονται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού μέσω του «Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας και Πρόστιμα για Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.» για την κάλυψη αναγκών, όπως η ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων των ενστόλων!

Λίγο πριν τη συνεδρίαση στην Αλεξανδρούπολη του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ο Πρόεδρός της, Λάζαρος Κυρίζογλου, ζήτησε από την κυβέρνηση – μιλώντας στο Reader – να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο, ενώ δεν απέκλεισε την προσφυγή στα δικαστήρια. Όπως είπε, το ποσό που θα αφαιρεθεί από τους Δήμους ξεπερνά ετησίως τα 100 εκατ. ευρώ.

«Είναι ένα σχέδιο νόμου που έρχεται αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία ενημέρωση των Δήμων και χωρίς καμία προειδοποίηση. Μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, ως διαδικασία και ως πρακτική. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου», δήλωσε ο κ. Κυρίζογλου.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε να εισπράττουν για εμάς πριν από εμάς κάποιοι άλλοι, το κεντρικό κράτος, με ένα φορέα που δημιουργεί, και εν συνεχεία – αφού κατακρατήσει κάποια χρήματα για την λειτουργία αυτού του φορέα και ένα ποσοστό για τα ασφαλιστικά ταμεία των ενστόλων – να αποδώσει σε εμάς χρήματα. Το ποσό που αφαιρείται από τα έσοδα των Δήμων ξεπερνάει ετησίως τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μας λένε “θα εισπράττετε περισσότερα χρήματα με το νέο σύστημα καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων”. Δεν εμπιστευόμαστε το κράτος να εισπράττει τα χρήματα αυτά και νας μας αποδίδει όσα θέλει και όποτε θέλει».

Πώς όμως θα αντιδράσει η ΚΕΔΕ πέρα από ένα ψήφισμα; Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, δεν απέκλεισε την προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Εκφράζουμε δημόσια την αντίθεσή μας, θα πάρουμε τη σχετική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και θα αντιδράσουμε. Ένας τρόπος αντίδρασης είναι και ο δικαστικός. Παραπέμπω στις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού, που κερδίσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι αν τελικά αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα από τα έσοδα των Δήμων, θα επηρεαστούν τα έργα οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο.