Προχωρά ο νόμος για απαγόρευση ανηλίκων στα social media - Τα «όπλα» της κυβέρνησης

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός προϊδέασε, από το Νέο Δελχί, χθες (19/02) ότι η Ελλάδα θα ανακοινώσει την απόφασή της σύντομα.

«Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου» σημείωσε δίνοντας τον τόνο των επικείμενων αλλαγών.

Το ζήτημα βεβαίως είναι πολύπλοκο. Αφενός το σύστημα πρέπει να διαθέτει ισχυρά φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην αφήνει ανοιχτά «παράθυρα» παραβίασής του, αφετέρου δεν θα πρέπει να αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ελεύθερη αγορά.

Στόχος είναι να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο στην πράξη. Εξ ού και η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες, ενώ έχει εξετάσει ενδελεχώς τα μοντέλα άλλων χωρών ώστε να τα προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και να αποφύγει «παγίδες».

Στην Αυστραλία για παράδειγμα η χρήση φωτογραφίας για την ταυτοποίηση της ηλικίας του χρήστη αποδείχτηκε λανθασμένη, καθώς οι ανήλικοι αξιοποιούσαν φίλτρα για να ξεγελάσουν το σύστημα.

Στην Ελλάδα κρίσιμο εργαλείο στη φαρέτρα της κυβέρνησης αποτελεί το Kids Wallet, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων του χρήστη με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων φίλτρων. Ενώ είναι σαφές ότι η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται και στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να είναι σύμμαχοι της πολιτείας σε αυτή τη μάχη.

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου θα βρίσκεται ο κίνδυνος για την ψυχική υγεία των νέων, τον οποίο έχει επισημάνει επανειλημμένα ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η φιλοσοφία που θα διατρέχει τις αλλαγές είναι αυτή της προστασίας και όχι της τιμωρίας των παιδιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλατφόρμες με ειδικά λογισμικά τα οποία λειτουργούν εθιστικά για τους εφήβους, ενώ η δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω εφαρμογών, δεν πρόκειται να επηρεαστεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μοντέλο της Γαλλίας το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ψήφισης και από την Γερουσία. Κυρίως εστίασε στις νομικές παραμέτρους που θωρακίζουν νομικά το σχέδιο. Αυτό βασίζεται στο ότι οι νέοι κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να συνάψουν συμφωνίες για το GDPR με τις πλατφόρμες, παραχωρώντας τα προσωπικά δεδομένα τους.

Όλες οι παράμετροι αναμένεται να τεθούν επί τάπητος σε σημερινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η οριστική μορφή του νομοσχεδίου πιθανόν να συζητηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο την προσεχή εβδομάδα.