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Προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ ο Αθανάσιος Ζαμάνης με απόφαση Άδωνι Γεωργιάδη

Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μετά από απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη. Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης.

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Άδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Ζαμάνης
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη, προσωρινός διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η αλλαγή στη διοίκηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της θητείας της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ, βάσει του σχετικού νόμου.

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