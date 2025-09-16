Πρώτοι οι Έλληνες σε δυσπιστία για τους πολιτικούς και το σύστημα: 7 στους 10 ζητούν ριζικές αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα επιθυμούν σχεδόν επτά στους δέκα Έλληνες, την ώρα που οι πολίτες της χώρας ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη σε 25 χώρες, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις 20 από αυτές να δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές είτε πλήρη μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον οκτώ στους δέκα ενήλικες συμμερίζονται αυτή την άποψη σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ελλάδα, Κένυα, Νιγηρία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί από όσους επιθυμούν σημαντικές πολιτικές αλλαγές στη χώρα τους δεν είναι σίγουροι ότι αυτό μπορεί να συμβεί.

Η δυσαρέσκεια συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με την απογοήτευση από τους πολιτικούς ηγέτες. Τουλάχιστον τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους δεν είναι ειλικρινείς, ηθικοί, καλά καταρτισμένοι, ή ότι κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων ή επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Επτά στους δέκα Έλληνες ζητούν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα

Σε 12 χώρες, τουλάχιστον τέσσερις στους δέκα ενήλικες εκφράζουν έντονη επιθυμία για αλλαγή, παράλληλα με σκεπτικισμό ως προς τη δυνατότητα αλλαγής του πολιτικού συστήματος.

Για παράδειγμα, το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι δυνατή μια αποτελεσματική αλλαγή.

Μόνο το 15% επιθυμεί σημαντική αλλαγή και πιστεύει ότι αυτή είναι δυνατή, ενώ μόνο το 17% δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή καμία αλλαγή.

Οι άνθρωποι που επιθυμούν αλλαγή αλλά δεν πιστεύουν ότι είναι εφικτή είναι συχνά σχετικά αρνητικοί ως προς την κατάσταση της χώρας τους και τους εκλεγμένους αξιωματούχους της.

Είναι ιδιαίτερα απίθανο να συνδέουν θετικά χαρακτηριστικά με τους εκλεγμένους αξιωματούχους, να αισθάνονται ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας τους ή να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση της χώρας τους ως καλή.

Αυτή η ομάδα είναι επίσης ιδιαίτερα πιθανό να έχει αρνητική άποψη τόσο για το κύριο κυβερνών κόμμα όσο και για το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα τους.

Αντίθετα, υπάρχουν επτά χώρες όπου περίπου τέσσερις στους δέκα ενήλικες ή περισσότεροι πιστεύουν ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μόνο μικρές αλλαγές ή καμία αλλαγή. Περίπου επτά στους δέκα έχουν αυτή την άποψη στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών με αρνητικές αξιολογήσεις για τους πολιτικούς

Στους ερωτηθέντες δόθηκε μια λίστα με πέντε θετικά χαρακτηριστικά και τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν αυτά περιγράφουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας τους.

Οι πολιτικοί ηγέτες λαμβάνουν, στην καλύτερη περίπτωση, μικτές αξιολογήσεις για αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνουν σαφώς αρνητικές βαθμολογίες.

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι ειλικρινείς, το 36% πιστεύει ότι μερικοί είναι, και μόνο το 14% πιστεύει ότι όλοι ή οι περισσότεροι μπορούν να περιγραφούν με αυτόν τον τρόπο.

Το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ακόμα ότι λίγοι ή κανένας δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας εκλεγμένος αξιωματούχος δεν επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας τους, δεν είναι ηθικός ή δεν είναι κατάλληλος για τη θέση του.

Οι άνθρωποι στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ τείνουν να ξεχωρίζουν για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους για τους πολιτικούς, όπως και οι άνθρωποι στις αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αντίθετα, οι άνθρωποι στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με προηγούμενες διεθνείς δημοσκοπήσεις του Pew Research Center. Η έρευνα του 2023 έδειξε ότι υπάρχει ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι πολιτικοί ηγέτες δεν ενδιαφέρονται για τη γνώμη των απλών πολιτών, καθώς και υποστήριξη για αλλαγές στον τύπο των ατόμων που εκλέγονται σε δημόσια αξιώματα.

Και όταν ρωτήσαμε τους ανθρώπους τι θα βελτίωνε τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους, η πιο συνηθισμένη απάντηση ήταν η ανάδειξη καλύτερων ή διαφορετικών πολιτικών σε δημόσια αξιώματα.

Τι πιστεύουν οι νέοι

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι νεότεροι ξεχωρίζουν με ορισμένους ενδιαφέροντες τρόπους.

Σε εννέα χώρες, η επιθυμία για σημαντικές πολιτικές αλλαγές είναι μεγαλύτερη μεταξύ των νέων ενηλίκων σε σύγκριση με τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Για παράδειγμα, το 54% των Καναδών ηλικίας 18 έως 34 ετών, σε σύγκριση με το 39% των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται σημαντικές αλλαγές ή πλήρη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω είναι πιο πιθανό να εκφράσουν αυτή την άποψη σε σύγκριση με τους νεότερους.

Σε 11 χώρες, οι νεότεροι είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι έντιμοι. Οι νεότεροι ενήλικες στη Γαλλία και τις ΗΠΑ έχουν ιδιαίτερα αρνητική άποψη για τους εκλεγμένους αξιωματούχους. Είναι πιο πιθανό από τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας να δηλώνουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους ηγέτες δεν διαθέτει τα πέντε θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία ρωτήσαμε.

Η πλειοψηφία στις περισσότερες από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται σημαντικές αλλαγές ή πλήρη αναμόρφωση.

Τουλάχιστον οκτώ στους δέκα ενήλικες σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ελλάδα, Κένυα, Νιγηρία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ δηλώνουν ότι το σύστημά τους χρειάζεται αυτού του είδους την αλλαγή. Αντίθετα, περίπου τρεις στους δέκα μοιράζονται αυτή την άποψη στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

Ωστόσο, οι απόψεις είναι πιο διχασμένες ως προς το αν η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά. Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι που θεωρούν απαραίτητη την πολιτική αλλαγή είναι γενικά σίγουροι ότι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε άλλες, όσοι επιθυμούν την αλλαγή δεν είναι σίγουροι ότι αυτή είναι εφικτή.

Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μεταρρύθμιση. Περίπου επτά στους δέκα ενήλικες στην Ολλανδία και τη Σουηδία, καθώς και περίπου οι μισοί στην Αυστραλία, τον Καναδά και τη Γερμανία, δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μόνο μικρές αλλαγές ή καμία αλλαγή.

Μπορεί το πολιτικό σύστημα να αλλάξει αποτελεσματικά;

Σε 13 χώρες, οι άνθρωποι που επιθυμούν πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές τείνουν να είναι πιο απαισιόδοξοι παρά αισιόδοξοι σχετικά με τις δυνατότητες αλλαγής.

Για παράδειγμα, περίπου τα 2/3 των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι επιθυμούν σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν είναι σίγουροι ότι αυτό μπορεί να συμβεί αποτελεσματικά. Μόνο το 15% των Ελλήνων επιθυμούν σημαντικές αλλαγές και είναι σίγουροι ότι αυτό μπορεί να γίνει.

Σε επτά χώρες οι άνθρωποι που επιθυμούν μεταρρύθμιση είναι πιο αισιόδοξοι παρά απαισιόδοξοι. Στην Ινδία, το 59% των ενηλίκων δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές και είναι σίγουροι ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν. Συγκριτικά, το 10% επιθυμεί αλλαγή, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό μπορεί να συμβεί.

Σε πέντε χώρες οι άνθρωποι που επιθυμούν μεταρρυθμίσεις είναι γενικά διχασμένοι ως προς το αν αυτό είναι εφικτό. Για παράδειγμα, περίπου εννέα στους δέκα Νιγηριανούς επιθυμούν σημαντικές αλλαγές ή πλήρη μεταρρύθμιση, με περίπου ίσο ποσοστό να δηλώνει ότι αυτό είναι εφικτό και ότι δεν είναι εφικτό.

Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της Pew Research Center, οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι οι θετικές ιδιότητες για τις οποίες ρωτήσαμε περιγράφουν λίγους ή κανέναν από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους.

Για παράδειγμα, περίπου τα 3/4 των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι ειλικρινείς ή κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Επιπλέον, οι άνθρωποι στην Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, καθώς και στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα, τείνουν να δίνουν στους εκλεγμένους αξιωματούχους χαμηλές βαθμολογίες σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Στην Ινδία, την Ιαπωνία και τις Κάτω Χώρες, περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων ή λιγότεροι δηλώνουν ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι τους γενικά στερούνται αυτών των χαρακτηριστικών.

Σουηδοί: Το ακριβώς αντίθετο των Ελλήνων

Οι Σουηδοί έχουν συνολικά πολύ πιο θετικές απόψεις, με σχετικά μεγάλο ποσοστό να δηλώνει ότι όλοι ή οι περισσότεροι εκλεγμένοι αξιωματούχοι τους έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι όλοι ή οι περισσότεροι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στη Σουηδία κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων (38%), είναι καλά καταρτισμένοι για τη δουλειά τους (40%) και επικεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα (41%). Σχεδόν οι μισοί Σουηδοί (47%) πιστεύουν ότι η πλειονότητα των πολιτικών στη χώρα τους είναι ηθικοί, ενώ το 36% δηλώνει ότι είναι ειλικρινείς.

Υπάρχουν μερικές διαφορές στις απόψεις για τους εκλεγμένους αξιωματούχους ανάλογα με την ηλικία.

Οι διαφορές νέων και μεγαλύτερων ηλικιακά

Σε 11 από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι νεότεροι ενήλικες είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι ειλικρινείς.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ηλικιών παρατηρείται στη Γαλλία, όπου το 33% των ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω δηλώνει κάτι τέτοιο, σε σύγκριση με το 58% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών και το 55% των ατόμων ηλικίας 35 έως 49 ετών.

Στην πραγματικότητα, οι νεότεροι ενήλικες στη Γαλλία έχουν πολύ πιο αρνητική άποψη από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες για καθεμία από τις πέντε ιδιότητες για τις οποίες ρωτήσαμε. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στις ΗΠΑ.

