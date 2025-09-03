Πυκνώνουν οι συσκέψεις για την οριστικοποίηση του πακέτου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ανοιχτά μέτωπα που την οδήγησαν σε πολιτική φθορά κλείνει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τη ΔΕΘ στρώνοντας το «χαλί» του Πρωθυπουργού με μπαράζ θετικών ειδήσεων και απτές αποδείξεις της αποφασιστικότητάς της να συγκρουστεί με διαχρονικές παθογένειες σεβόμενη ταυτόχρονα και το τελευταίο ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων το οποίο δεν θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί για πλουτισμό των «έξυπνων» που θα πίνουν στην υγειά των «κορόιδων».

Αυτή τη φιλοσοφία αποτυπώνουν και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τους πρώτους ελέγχους για τις αμαρτωλές αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώνοντας τα δήμευση των περιουσιών για 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν χρήματα παράνομα και τους καταλογίστηκαν περίπου 22,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μήνυμα μέσω... ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κυβερνητικό μήνυμα ήταν σαφές: οι όποιες αστοχίες και επί ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ θα διορθωθούν πάραυτα και όσοι στέρησαν χρήματα από τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους θα πληρώσουν.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί στην ουσία να πείσει ως προς τη βούλησή του για κάθαρση και να προσεγγίσει εκ νέου τον πραγματικό κόσμο του πρωτογενούς τομέα. Εξού και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε χθες (Παραπολιτικά 90.1) για την υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού στις 16 Ιουλίου από το Καρπενήσι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες».

Λίγες ώρες αργότερα ο Πρωθυπουργός αναδείκνυε την ταυτόχρονη προσήλωση της κυβέρνησης της ΝΔ και του ίδιου προσωπικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, μιλώντας στην εκδήλωση παραλαβής και ένταξης 5 νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στη σκιά της έντονης πίεσης που δέχτηκε η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη τον περασμένο Ιούλιο από την Ανατολική Λιβύη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τον Αύγουστο έφθασαν στην Κρήτη ροές σχεδόν αντίστοιχες με εκείνες μίας ημέρας τον Ιούλιο. Και κάλεσε με νόημα τα στελέχη του Λιμενικού να κλείνουν τ’ αυτιά τους «στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς οι οποίοι παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή τους, αλλά και τον όρκο τους, αλλά και το εθνόσημο, αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

Το «καλάθι» της ΔΕΘ

Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται εμφατικά είναι ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και έχουν στόχο το όφελος να αποτυπωθεί άμεσα στις τσέπες των πολιτών.

«Η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, διότι αυτή θα περάσει άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων που πληρώνουν φόρους», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στο OPEN, απορρίπτοντας εκ νέου ως αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και με κίνδυνο οφέλους μόνο για τους ενδιάμεσους τη μείωση των έμμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ σε είδη διατροφής που ζητά η αντιπολίτευση. «Η κυβέρνηση δεν δουλεύει για τους “πονηρούληδες” και τους “εξυπνάκηδες” αλλά για τον μέσο Έλληνα πολίτη», διαβεβαίωσε.

Ταυτόχρονα, με σαφή επιδίωξη οι φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά να υπερκαλύψουν την ακρίβεια που ροκανίζει τις έως τώρα αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει έρθει ήδη σε επαφή με τους εκπροσώπους των super market και τη βιομηχανία τροφίμων, για να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος.

«Απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν όπως και πέρσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1.000 κωδικών, ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ», σημείωσε στον ΣΚΑΪ.

Η κυβερνητική στρατηγική περιλαμβάνει και την ευθεία σύγκρουση με την αντιπολίτευση μέσω της άμεσης και κατηγορηματικής απόκρουσης των «μύθων» και «fake news» της αντιπολίτευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μακροσκελής απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών χθες στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, η οποία απορρίφθηκε ως «μονότονη παράσταση» την οποία διαψεύδουν τα πραγματικά δεδομένα και με την κατηγορία ότι «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, σε αντίθεση με τα ψεύδη της Χαριλάου Τρικούπη, τα στοιχεία της Ε.Ε αποδεικνύουν ότι οι δείκτες του συνολικού Ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ανήλθε για το 2023 σε 93,3%, με το μέσο όρο του δείκτη για τις 27 χώρες της Ε.Ε να φτάνει για το ίδιο έτος το 125,6%, ενώ το 4ο τετράμηνο το 2024 το Ληξιπρόθεσμο Ιδιωτικό Χρέος ως ποσοστό επί του συνολικού Ιδιωτικού Χρέους έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων.