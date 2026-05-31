Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τα επεισόδια στην Αλβανία: «Να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία»

Έντονη ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, με αφορμή τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα επεισόδια στην Αλβανία.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ προχώρησαν άμεσα σε ανακοινώσεις, καταδικάζοντας τον χειρισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας ενός για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και αφ’ ετέρου για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας», ανέφερε αρχικά το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα»

Με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Ζβέρνετς στην Αλβανία προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες.

Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα».

ΕΛΑΣ: «Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρία»

Τέλος η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε η ΕΛΑΣ.